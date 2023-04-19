На сторінці бригади в інстаграмі опублікували прощальний пост. Зазначають, що помічник гранатометника, старший сержант Олег Барна загинув під час виконання бойового завдання.

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Як згадують про захисника його побратими

Воїни кажуть, що Барна відомий всім, як колишній народний депутат восьмого скликання, але для них він – побратим, який на рівних з усіма виконував бойові задачі.

Коли командири оголосили набір в групу на штурм ворожих позицій, старший сержант Барна не вагався ані хвилини. Задачу виконано, ворога вибито. Але, на жаль, ціною життів наших хлопців,

– йдеться у пості.

Бійці наголосили, що за кожне життя їхніх побратимів буде помста у десятикратному розмірі.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого Олега Барни. Вічна пам'ять Герою!

Додамо, що екснардеп загинув за день до свого Дня народження. Захиснику 18 квітня мало виповнитись 56 років. У перші дні повномасштабної війни він пішов до війська добровольцем і вже 25 лютого 2022 року він був зарахований на посаду командира гранатометного відділення.

Колишній нардеп загинув під Вугледаром

Про це повідомили у Верховній Раді. Там зазначають, що Барна на другий день повномасштабної війни вирушив добровольцем на фронт у складі 44-ої артилерійської бригади імені Данила Апостола. Згодом продовжив службу у званні сержанта у 68 окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша.

Останні дні воював на сході України у одній із найгарячіших точок – під Вугледаром на Донеччині.

"Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату Верховної Ради України висловлюють щирі співчуття рідним і близьким Олега Степановича. Вічна пам'ять і шана захиснику!" – йдеться у повідомленні.

Ганна Маляр прокоментувала загибель Барни