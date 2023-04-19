На сторінці бригади в інстаграмі опублікували прощальний пост. Зазначають, що помічник гранатометника, старший сержант Олег Барна загинув під час виконання бойового завдання.
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Як згадують про захисника його побратими
Воїни кажуть, що Барна відомий всім, як колишній народний депутат восьмого скликання, але для них він – побратим, який на рівних з усіма виконував бойові задачі.
Коли командири оголосили набір в групу на штурм ворожих позицій, старший сержант Барна не вагався ані хвилини. Задачу виконано, ворога вибито. Але, на жаль, ціною життів наших хлопців,
– йдеться у пості.
Бійці наголосили, що за кожне життя їхніх побратимів буде помста у десятикратному розмірі.
Додамо, що екснардеп загинув за день до свого Дня народження. Захиснику 18 квітня мало виповнитись 56 років. У перші дні повномасштабної війни він пішов до війська добровольцем і вже 25 лютого 2022 року він був зарахований на посаду командира гранатометного відділення.
Колишній нардеп загинув під Вугледаром
Про це повідомили у Верховній Раді. Там зазначають, що Барна на другий день повномасштабної війни вирушив добровольцем на фронт у складі 44-ої артилерійської бригади імені Данила Апостола. Згодом продовжив службу у званні сержанта у 68 окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша.
Останні дні воював на сході України у одній із найгарячіших точок – під Вугледаром на Донеччині.
"Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату Верховної Ради України висловлюють щирі співчуття рідним і близьким Олега Степановича. Вічна пам'ять і шана захиснику!" – йдеться у повідомленні.
Ганна Маляр прокоментувала загибель Барни
- Варто нагадати, що після розголосу про загибель захисника пресофіцер 68-ї окремої єгерської бригади імені Довбуша Мирослав Семенюк у коментарі Суспільному заявив, що тіло Олега Барни ще не евакуювали з поля бою, тому офіційно загиблим його не вважають. Проте "все вказує на те, що він загинув".
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що родичі не повинні дізнаватись про загибель військовослужбовця з інтернету. У ЗСУ є встановлений порядок оповіщення родичів про загибель воїна.
- Маляр пояснила, що, якщо тіло не знайдено, тоді родині повідомляється, що військовослужбовець зник безвісти за певних обставин. Такий військовослужбовець в обліку буде зі статусом "безвісти зниклий". Натомість коли знайдено та ідентифіковано тіло, тоді повідомляється про загибель.
- Ба більше, вона додала, що вже був випадок, коли свідки бачили загибель, але тіло військового не знайшли. Згодом боєць виявився живим.