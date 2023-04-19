У цьому контексті заступниця міністра оборони Ганна Маляр вирішила вкотре нагадати, що у ЗСУ є порядок оповіщення родичів про загибель військовослужбовця.

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Хоч Маляр у своєму дописі і не зазначила ім'я чи прізвище конкретно військовослужбовця, можна припустити, що мовиться про екснардепа Олега Барну, який загинув на фронті.

Правом повідомляти цю інформацію наділені ТЦК СП. Не командири, не побратими, не офіційні сторінки бригад тощо. Працівники ТЦК СП мають досвід та спеціально навчені такими комунікаціям,

– підкреслила вона.

Заступниця міністра оборони пояснила, що:

якщо тіло не знайдено, тоді родині повідомляється, що військовослужбовець зник безвісти за певних обставин. Такий військовослужбовець в обліку буде зі статусом "безвісти зниклий";

а от коли знайдено та ідентифіковано тіло, тоді повідомляється про загибель.

Вона додала, що вже був випадок, коли свідки бачили загибель, але тіло військового не знайшли. Згодом боєць виявився живим.

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Також вона попросила у публічних комунікаціях про загибель, з поваги до родичів, дотримуватись простих правил:

сповіщати публічно після того, як ТЦК СП повідомить родичам про загибель чи зникнення безвісти;

повідомляти коректно статус – "загиблий" чи "безвісти зниклий".

Тіло екснардепа Барни ще не евакуювали з поля бою

Пресофіцер 68-ї окремої єгерської бригади імені Довбуша Мирослав Семенюк розповів, що офіційно загиблим військового та екснардепа Олега Барну ще не вважають. У бригаді зазначили, що його тіло ще не евакуювали з поля бою. Неофіційно ж колишнього народного депутата не стало 17 квітня – напередодні його дня народження.