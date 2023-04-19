Міський голова Дніпра Борис Філатов пригадав, що Барна був шаленим у доброму значенні цього слова. Адже він запам'ятався своїми витівками: "Він міг винести з трибуни Верховної Ради прем'єр-міністра та облаяти журналістів останніми словами".

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Справжній, чесний та правильний

Але він був справжнім. Крутим, чесним і правильним. Таких, на жаль, зараз майже не лишилося,

– пригадав Філатов.

Політик зауважив, що Олег Барна завжди прагнув справедливості та міг дати на горіхи кому завгодно.

"Він жив Україною і вболівав за неї. Все своє життя. За Україну він і загинув… Спи спокійно, Великий Лицарю", – написав Філатов.

Нардеп 8 та 9 скликання Верховної Ради Сергій Рудик як колега Олега Барни пригадав, що рівно 4 роки тому вони були в Єрусалимі у складі першої делегації ПЦУ за Благодатним вогнем. Разом вони брали участь у революціях, працювали в парламенті, у 2022 році – пішли в ЗСУ.

Кажуть, що у великі церковні свята на небо йдуть найкращі. Олег був саме таким. Чесним і відвертим на тисячу відсотків. І коли називав Путіна х..лом із трибуни Верховної Ради, коли боровся із ватними політиками, воював з ор**ми,

– пригадав Рудик.



Українська делегація в Єрусалимі (Барна в центрі) / Фото Сергія Рудика

Нардеп також висловив співчуття родині та побратимам та зазначив: "Помстимося і переможемо!".

Сергій Сізоненко відзначив, що Олег Барна був надзвичайною людиною та всім серцем любив Україну: "Був справжнім взірцем мужності та самовідданості".

Я пишаюся нашому знайомству. Щирі співчуття всій родині! Вічна та Світла пам'ять пану Олегу!

– написав Сізоненко.



Олег Барна на війні / Фото з фейсбуку

Земляк загиблого військового Володимир Ханас пригадав, що вони разом понад 20 років спілкувались й навіть лаялись, адже було всяке.

Я нині телефонував тобі, аби привітати з днем народження...Ти не брав трубки...Я матюкався .. Лети в небо…

– написав Ханас.

Військовий Олексій Петров відзначив, що він не знає, яким депутатом був Олег Барна, проте він знає, яким він був громадянином.

"Справжнім сином своєї країни. Коли почалась повномасштабна агресія з боку російських "братів", він взяв зброю до рук та пішов у військо! Ось тут та сама межа, між "а якби, тоді би" і "зробив". Хоча міг би влаштувати істерику, "відпустить мене в Європу", або щось ще придумати… Але. Він. Взяв. Зброю до рук", – написав Петров.

Щирий, справжній, безкомпромісний

Колега колишнього нардепа Іванна Климпуш-Цинцадзе відзначила, що мозок відмовляється вірити, серце стислося каменем…

Щирий, справжній, безкомпромісний, подекуди незграбний у проявах своїх почуттів та емоцій, але Патріот з великої літери, Воїн і Захисник свого, українського, котре надзвичайно цінував і в яке вірив…

– відзначила нардепка.

Вона додала, що співчуває всій родині військового.

Юрій Луценко написав, що Олег Барна був безкомпромісним у своїй правоті, у своїх помилках. Він був учителем фізики та математики й, ставши політиком, все розкладав на дві полиці – українську і ворожу.

"Олег був класичним, без будь-якої домішки чи користі, бандерівцем. І ніщо і ніхто не міг зсунути цю людину-камінь з його позиції. Саме такі люди в усі віки боронили Україну", – відзначив Луценко.

Він пригадав, що Олег Барна боровся проти Кучми в 90-х, був поранений на Майдані 2014 року, пішов у першому загоні добровольців на АТО, де знову був поранений. Після депутатства залишився таким же чорно-білим, радикальним і впертим.

Ми інколи переписувалися. Він жодного дня цієї страшної війни не сумнівався в Перемозі. Сьогодні (18 квітня – 24 Канал) мав бути його день народження. Смертію смерть поправ,

– відзначив Юрій Луценко.

Михайло Паламарчук написав, Олег Барна фактично врятував його маму, свою колегу.

"У час коли черга на КТ легень була тижні, а у лікарнях всі місця зайняті, я не встиг попросити Вас про допомогу, як Ви за декілька хвилин вже повезли мою маму у досить важкому стані на КТ та посприяли виділенні ліжка в лікарні", – написав Паламарчук.

Додав, що ніколи цього не забуде: "Якщо Герой, то це – Ви!".

Ексголова Тернопільської облради та екснардеп Олексій Кайда відзначив, що Олег Барна завжди був у перших лавах, завжди прагнув справедливості.

Спочивай з миром, дорогий побратиме!

– відзначив Кайда.

Петро Порошенко написав, що не віритиме до останнього. П'ятий президент України пригадав, що ще з неділі на понеділок Олег вітав їх з Мариною з Великоднем. Додав також, що брат Степан каже, що бригада наразі загибель Олега не підтверджує, і тіла ніхто не бачив. Тож варто чекати й вірити, що Олег живий.

Безкомпромісний, часом різкий та імпульсивний, але щирий, прямий, відвертий і сміливий. Таким Олег Барна був, є і, сподіваюся, залишиться. А ще сьогодні його День народження,

– написав Петро Порошенко.

Народний депутат "Європейської солідарності" Володимир В'ятрович зауважив: "Олег Барна нині, у день народження мав чути "Многії літа", але звучить заслужене – Вічна пам'ять!".

Зверніть увагу! Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський повідомив, що 17 квітня під час бойових дій загинув Олег Барна. У бригаді Барни відзначили, що його тіло ще не евакуювали з поля бою. Тому офіційно Олега Барну загиблим не вважають, проте все вказує на те, що він загинув.