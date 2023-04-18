Пресофіцер 68-ї окремої єгерської бригади імені Довбуша Мирослав Семенюк розповів, що офіційно загиблим військового ще не вважають. Неофіційно ж колишнього народного депутата не стало 17 квітня – напередодні його дня народження.
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Що сказали про загибель Олега Барни у бригаді
Але все вказує на те, що він загинув,
– заявив Мирослав Семенюк.
Варто зазначити, що інформацію про загибель колишнього народного депутата 8 скликання повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.
Речник пояснив, що військовий загинув 17 квітня – тобто один день не дожив до свого 56-річчя.
Варто додати, що на війні також перебуває рідний брат загиблого військового – Степан Барна. Він також був нардепом Верховної Ради 8 скликання.
Коротко про життя і діяльність Олега Барни
- Олег Барна народився 17 квітня 1967 року в селищі Нагірянці Чортківського району Тернопільської області. Після школи навчався на фізико-математичному факультеті Тернопільського педагогічного інституту, згодом ще отримав спеціальність менеджера системи освіти та юриста.
- У 1990 році брав участь у "Революції на граніті". З 1996 року – займався правозахисною діяльністю.
- У 2002 – 2010 роках був Нагірянським селищним головою Чортківського району Тернопільської області.
- Вже у 2014 році став народним депутатом від Блоку Петра Порошенка за виборчим округом №167 (Тернопільська область). Також був головою підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції юридичними особами Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції.
- У липні 2014 року пішов у АТО добровольцем. Служив у 128-мій окремій гірсько-піхотній бригаді, був командиром мінометного розрахунку. Мав позивний "Дядько Олег".
- Після початку повномасштабного вторгнення також пішов на війну добровольцем. Вже 25 лютого 2022 року його зарахували на посаду командира гранатометного відділення. У Олега Барни була сім'я – дружина та двоє синів.