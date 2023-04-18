Пресофіцер 68-ї окремої єгерської бригади імені Довбуша Мирослав Семенюк розповів, що офіційно загиблим військового ще не вважають. Неофіційно ж колишнього народного депутата не стало 17 квітня – напередодні його дня народження.

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Що сказали про загибель Олега Барни у бригаді

Але все вказує на те, що він загинув,

– заявив Мирослав Семенюк.

Варто зазначити, що інформацію про загибель колишнього народного депутата 8 скликання повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

Речник пояснив, що військовий загинув 17 квітня – тобто один день не дожив до свого 56-річчя.

Варто додати, що на війні також перебуває рідний брат загиблого військового – Степан Барна. Він також був нардепом Верховної Ради 8 скликання.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним, побратимам та колегам Олега Барни.

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