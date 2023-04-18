Пресофицер 68-й отдельной егерской бригады имени Довбуша Мирослав Семенюк рассказал, что официально погибшего военного еще не считают. Неофициально же бывшего народного депутата не стало 17 апреля – накануне его дня рождения.

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Что сказали о гибели Олега Барны в бригаде

Но все указывает на то, что он погиб,

– заявил Мирослав Семенюк.

Следует отметить, что информацию о гибели бывшего народного депутата 8-го созыва сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

Спикер объяснил, что военный погиб 17 апреля – то есть один день не дожил до своего 56-летия.

Следует добавить, что на войне также находится родной брат погибшего военного – Степан Барна. Он также был нардепом Верховной Рады 8-го созыва.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным, собратьям и коллегам Олега Барны.

Коротко о жизни и деятельности Олега Барны