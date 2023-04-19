В этом контексте заместитель министра обороны Анна Маляр решила еще раз напомнить, что в ВСУ есть порядок оповещения родственников о гибели военнослужащего.

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Хотя Маляр в своем сообщении и не указала имя или фамилию конкретно военнослужащего, можно предположить, что говорится об экс-нардепе Олеге Барне, погибшем на фронте.

Правом сообщать эту информацию наделены ТЦК СП. Ни командиры, ни собратья, не официальные страницы бригад и так далее. Работники ТЦК СП имеют опыт и специально обучены таким коммуникациям,

– подчеркнула она.

Заместитель министра обороны пояснила, что:

если тело не найдено, тогда семье сообщается, что военнослужащий пропал без вести при определенных обстоятельствах. Такой военнослужащий в учете будет со статусом "без вести пропавший";

а вот когда найдено и идентифицировано тело, сообщается о гибели.

Она добавила, что уже был случай, когда свидетели видели гибель, но тело военного не обнаружили. Впоследствии боец оказался жив.

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Также она попросила в публичных коммуникациях о гибели из уважения к родственникам соблюдать простые правила:

извещать публично после того, как ТЦК СП сообщит родственникам о гибели или пропаже без вести;

сообщать корректно статус – "погибший" или "без вести пропавший".

Тело экс-нардепа Барны еще не эвакуировали с поля боя

Пресс-офицер 68-й отдельной егерской бригады имени Довбуша Мирослав Семенюк рассказал, что официально погибшим военным и экс-нардепом Олегом Барном еще не считается. В бригаде отметили, что его тело еще не было эвакуировано с поля боя. Неофициально же бывшего народного депутата не стало 17 апреля – накануне его дня рождения.