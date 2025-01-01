Для росіян подібні дії спричинили значні збитки. Про це розповіли джерела 24 Каналу у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Дивіться також Оборонці ліквідували трьох капітанів російської армії: у ГУР розповіли про операцію

Що відомо про кібератаку ГУР МО

Фахівці ГУР МО атакували ресурси російської нафтової компанії "Лукойл", яка бере активну участь у забезпеченні окупаційних військ. Зазначається, що внаслідок атаки зазнали ураження цифрові ресурси компанії. У зв'язку з цим клієнти компанії не мали можливості здійснити оплату на АЗС через мобільний застосунок.

Також кібератака українських спецслужб зачепила цифрові ресурси смарттерміналів "Евотор" та єдиної системи цифрового маркування товарів "Честный знак". Внаслідок цього росіяни масово бідкаються на проблеми з роботою вищезгаданих ресурсів.