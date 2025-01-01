Для россиян подобные действия повлекли значительные убытки. Об этом рассказали источники 24 Канала в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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Что известно о кибератаке ГУР МО

Специалисты ГУР МО атаковали ресурсы российской нефтяной компании "Лукойл", которая активно участвует в обеспечении оккупационных войск. Отмечается, что в результате атаки потерпели поражение цифровые ресурсы компании. .

Также кибератака украинских спецслужб затронула цифровые ресурсы смарттерминалов "Эвотор" и единой системы цифровой маркировки товаров "Честный знак". В результате россияне массово жалуются на проблемы с работой вышеупомянутых ресурсов.