Прощание с защитником состоялось в Михайловском соборе и на Майдане Независимости. 24 Канал сделал фоторепортаж с места происшествия.
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Как произошло прощание с Барной
Возле Михайловского собора в Киеве собралось немало людей. Проститься с Барной также пришел экс-президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой.
Прощание с Барной / фото 24 Канала, Валентина Полищук
Погибшего Барну похоронят 23 апреля в родном селе Белобожница Тернопольской области.
Кстати, в Михайловском соборе сегодня также прощались с командиром егерского взвода 31-летним жителем Тернополя Валерием Дороховым.
Прощание с Барной и Дороховым состоялось на Майдане и в Михайловском соборе / фото 24 Канала, Валентина Полищук
Гибель Барны: что известно
- В феврале Олег Барна вернулся в ряды ВСУ и служил в пехоте. Он вошел в штурмовую роту, но погиб в бою с российскими оккупантами под Угледаром.
- Военный Евгений Назаренко сообщал, что Барна погиб как герой. Экс-депутат один из первых пошел штурмовать вражеские позиции.
- Как стало известно, Барна погиб, получив пулевое в шею.
Биография Барны: коротко
- Барна занимался правозащитной деятельностью с 1996 года.
- В октябре 1990 участвовал в "Революции на граните".
- Барна получил ранение в голову и выбитое правое плечо во время противостояний 18 февраля 2014 года в Мариинском парке.
- В июле 2014 года добровольцем ушел в ВСУ в зону АТО.
- В феврале 2022 года Барна вернулся в ряды ВСУ и служил в пехоте. Вошел в штурмовую роту.