Добровольці загинули під час бойових дій у Бахмуті. Кайлу Портеру було 27 років, а Колу Зеленку – лише 21 рік.
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У Бахмуті загинули двоє добровольців із Канади
Житель Калгарі Кайл Портер та Кол Зеленко з міста Сейнт-Кетрінс служили в Україні в Інтернаціональному легіоні. Іноземні ЗМІ повідомляють, що чоловіки разом з нашими захисниками брали участь у бойовій операції із забезпечення ключового маршруту постачання до Бахмута.
Однак ввечері 26 квітня іноземці потрапили під артилерійський вогонь російських терористів.
Портер, Зеленко та ще щонайменше троє українських військових знайшли укриття в укріпленому бункері, але туди було пряме влучення. Усі загинули,
– зазначили в іноземних ЗМІ.
Відомо, що Портер та Зеленко раніше служили у Збройних Силах Канади, але згодом пішли у відставку. Потім вони приєдналися до Інтернаціонального легіону.
Наразі тіло Зеленка доставили до Харкова, а тіло Портера – ще шукають.
Портер та Зеленко служили в Інтернаціональному легіоні / фото CBC News
Втрати серед іноземних добровольців
- Нещодавно у Бахмуті загинув американський доброволець Купер "Харріс" Ендрюс. Раніше він служив у морській піхоті США та був активістом лівих сил.
- В Україні загинув ірландський військовий Фінбар Кефферкі. Він добровільно приїхав захищати українців від російських загарбників.
- Також на полі бою загинули троє польських військовослужбовців. Усі вони воювали у складі ЗСУ в Інтернаціональному легіоні.
- Днями на фронті загинув доброволець із Грузії Зураб Одішвілі.
- Окрім цього, загинув доброволець "Т" з Франції. Він воював у складі Інтернаціонального батальйону.