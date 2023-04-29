Ірландець загинув під Бахмутом. Міністр закордонних справ Ірландії Майкл Мартін вшанував його пам'ять, зазначивши, що той мав "чіткі принципи".
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Мої глибокі співчуття родині Кефферкі з приводу печальної смерті Фінбара. Він, очевидно, був молодою людиною чітких принципів,
– наголосив Мартін.
Що відомо про добровольця
Кефферкі було 40 років. Він був громадянином Ірландії. Раніше мав бойовий досвід у Сирії, де воював проти “Ісламської держави”.
Чоловік був родом з острова Ахілл. Його знайомі звідти зазначають, що чоловік був відданий гуманітарним та екологічним справам. 8 років тому він працював на кордоні між Грецією та Македонією, допомагаючи мігрантам.
Стверджують, що ніхто, крім його родини, не знав, що він перебуває в Україні.
Інші втрати серед іноземних добровольців
- Наприкінці квітня в Україні загинув доброволець із Грузії Зураб Одішвілі. Журналісти підрахували, що з початку повномасштабного вторгнення у боях за Україну загинули вже понад 40 грузинських добровольців.
- На початку квітня повідомляли, що загинув доброволець "Т" з Франції. Він воював у складі Інтернаціонального батальйону.