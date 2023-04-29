Ірландець загинув під Бахмутом. Міністр закордонних справ Ірландії Майкл Мартін вшанував його пам'ять, зазначивши, що той мав "чіткі принципи".

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Мої глибокі співчуття родині Кефферкі з приводу печальної смерті Фінбара. Він, очевидно, був молодою людиною чітких принципів,

– наголосив Мартін.

Що відомо про добровольця

Кефферкі було 40 років. Він був громадянином Ірландії. Раніше мав бойовий досвід у Сирії, де воював проти “Ісламської держави”.

Чоловік був родом з острова Ахілл. Його знайомі звідти зазначають, що чоловік був відданий гуманітарним та екологічним справам. 8 років тому він працював на кордоні між Грецією та Македонією, допомагаючи мігрантам.

Стверджують, що ніхто, крім його родини, не знав, що він перебуває в Україні.

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