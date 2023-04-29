Ирландец погиб под Бахмутом. Министр иностранных дел Ирландии Майкл Мартин почтил его память, отметив, что у него были "четкие принципы".
Кстати говоря Ушел добровольцем в первый день: под Кременной погиб эксжурналист BBC Александр Бондаренко
Мои глубокие соболезнования семье Кефферки по поводу печальной смерти Финбара. Он, очевидно, был молодым человеком четких принципов,
– подчеркнул Мартин.
Что известно о добровольце
Кефферке было 40 лет. Он был гражданином Ирландии. Раньше имел боевой опыт в Сирии, где воевал против Исламского государства.
Человек был родом с острова Ахилл. Его знакомые оттуда отмечают, что мужчина был предан гуманитарным и экологическим делам. 8 лет назад он работал на границе между Грецией и Македонией, помогая мигрантам.
Утверждают, что никто кроме его семьи не знал, что он находится в Украине.
Другие потери среди иностранных добровольцев
- В конце апреля в Украине погиб доброволец из Грузии Зураб Одишвили. Журналисты подсчитали, что с начала полномасштабного вторжения в боях за Украину погибли более 40 грузинских добровольцев.
- В начале апреля сообщали, что погиб доброволец "Т" из Франции. Он сражался в составе Интернационального батальона.