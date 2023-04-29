Ирландец погиб под Бахмутом. Министр иностранных дел Ирландии Майкл Мартин почтил его память, отметив, что у него были "четкие принципы".

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Мои глубокие соболезнования семье Кефферки по поводу печальной смерти Финбара. Он, очевидно, был молодым человеком четких принципов,

– подчеркнул Мартин.

Что известно о добровольце

Кефферке было 40 лет. Он был гражданином Ирландии. Раньше имел боевой опыт в Сирии, где воевал против Исламского государства.

Человек был родом с острова Ахилл. Его знакомые оттуда отмечают, что мужчина был предан гуманитарным и экологическим делам. 8 лет назад он работал на границе между Грецией и Македонией, помогая мигрантам.

Утверждают, что никто кроме его семьи не знал, что он находится в Украине.

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