Об этом 28 апреля сообщили его друзья и коллеги. В украинской редакции BBC Бондаренко работал в 2007 – 2011 годах.

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Александр Бондаренко погиб под Кременной

В Национальном союзе журналистов Украины сообщили, что на фронте погиб украинский военнослужащий и журналист, сотрудник Агентства стратегических коммуникаций RMA Александр Бондаренко.

Саша погиб в бою. Ушел добровольцем в первый день. Человек стальной силы воли. Человек правильной мотивации. Человек с лучшим в компании плейлистом. Наш большой ум. Наш юмор. Наш волшебный голос. Царство Небесное,

– отметил коллега Бондаренко из RMA Василий Самохвалов.

Также о гибели защитника написал его друг Максим Саваневский.

"Бонд. Очень светлый и искренний человек. С улыбкой, которая делала любую встречу прекрасной. С подкупавшей бескомпромиссностью. Его музыка делала наши корпоративы незабываемыми. А утонченное чувство юмора – веселыми. Сашку любили. Бонд с первого дня пошел добровольцем на фронт. Луганщина нам подарила невероятного человека. А война забрала. Спасибо тебе за все", – рассказал Саваневский.

Александр Бондаренко – филолог по специальности. Он учился в Луганском педагогическом университете. Работал ведущим на FM-радио в Луганске, на BBC Украина и ТРК Украина, а позже – в сфере коммуникаций.

Летом 2021 года кандидатура Бондаренко обсуждалась как одна из возможных на должность пресс-секретаря президента Владимира Зеленского. Также он смог стать профессионалом по плаванию.

Обратите внимание! Днем ранее стало известно, что в Херсоне погиб украинский журналист Богдан Битик, помогавший корреспонденту итальянской газеты La Repubblica освещать войну. Его убил вражеский снайпер на окраине города. В свою очередь, итальянский журналист Коррадо Зунино получил ранение в плечо.