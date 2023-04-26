Про втрату повідомив голова Об'єднаного кавказького легіону Ладо Гамасхурдіа. Обставини загибелі воїна поки невідомі.

До теми Постійно перебував у гарячих точках: у боях за Донеччину загинув радіоведучий Дмитро Сірик

Втрата для України та Грузії

Ладо Гамасхурдіа не уточнив обставин та дати загибелі Зураба Одішвілі, але відзначив, що його смерть – велика втрата для всього грузинського народу.

Мої співчуття рідним і всій Грузії. У нас вже немає сліз і наші серця стали каменем, ми щодня плачемо за нашими героями! Людина з золотим серцем!

– написав Гамасхурдіа.

Редакція 24 Каналу висловлює свої щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам загиблого Героя!

Зверніть увагу! За підрахунками журналістів, з початку повномасштабного вторгнення у боях за Україну загинули вже понад 40 грузинських добровольців. Крім того, ще щонайменше 7 громадян Грузії загинули під час АТО та ООС з 2014 по 2022 роки.

На Донеччині загинув Дмитро Сірик

На Донеччині у боях з російськими окупантам загинув стрілець-снайпер механізованого батальйону ЗСУ Дмитро Сірик, який до вторгнення був радіоведучим програм філії Суспільне Донбас.

Захиснику було 36 років. Родом він з тимчасово окупованого Сєверодонецька Луганської області.

У березні 2022 року його мобілізували. Дмитро боронив Україну понад рік і постійно перебував у гарячих точках фронту, зокрема, на Донецькому напрямку.

Захисника поховають у Переяславі, що на Київщині. Саме туди рідні чоловіка переїхали з Прикарпаття, куди їх на початку вторгнення вивіз із рідного міста Дмитро.