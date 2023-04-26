Про втрату повідомив голова Об'єднаного кавказького легіону Ладо Гамасхурдіа. Обставини загибелі воїна поки невідомі.
До теми Постійно перебував у гарячих точках: у боях за Донеччину загинув радіоведучий Дмитро Сірик
Втрата для України та Грузії
Ладо Гамасхурдіа не уточнив обставин та дати загибелі Зураба Одішвілі, але відзначив, що його смерть – велика втрата для всього грузинського народу.
Мої співчуття рідним і всій Грузії. У нас вже немає сліз і наші серця стали каменем, ми щодня плачемо за нашими героями! Людина з золотим серцем!
– написав Гамасхурдіа.
Редакція 24 Каналу висловлює свої щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам загиблого Героя!
На Донеччині загинув Дмитро Сірик
На Донеччині у боях з російськими окупантам загинув стрілець-снайпер механізованого батальйону ЗСУ Дмитро Сірик, який до вторгнення був радіоведучим програм філії Суспільне Донбас.
Захиснику було 36 років. Родом він з тимчасово окупованого Сєверодонецька Луганської області.
У березні 2022 року його мобілізували. Дмитро боронив Україну понад рік і постійно перебував у гарячих точках фронту, зокрема, на Донецькому напрямку.
Захисника поховають у Переяславі, що на Київщині. Саме туди рідні чоловіка переїхали з Прикарпаття, куди їх на початку вторгнення вивіз із рідного міста Дмитро.