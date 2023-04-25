Захиснику було лише 36 років. Він родом з Сєвєродонецька, що на Луганщині.

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Що відомо про загиблого воїна

Дмитро Сірик до 2014 року працював на радіо "Пульс" Луганської обласної держтелерадіокомпанії. Спочатку він був діджеєм, а згодом став музичним редактором.

Після початку війни Дмитро переїхав до Києва, але потім знову повернувся до Сєвєродонецька і долучився до команди радіо "Пульс"

Дмитро Сірик вів авторську програму "Перемотка" про музичні новини та хіти.

На початку повномасштабної війни чоловік вивіз сина, батьків та дівчину на Івано-Франківщину. У березні 2022 року його мобілізували. Дмитро боронив Україну понад рік і постійно перебував у гарячих точках фронту, зокрема, на Донецькому напрямку.

Захисника поховають у Переяславі, що на Київщині. Саме туди рідні чоловіка переїхали з Прикарпаття.



Дмитро Сірик загинув на фронті / фото Суспільне

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Болючі втрати України