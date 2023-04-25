Защитнику было всего 36 лет. Он родом из Северодонецка на Луганщине.

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Что известно о погибшем воине

Дмитрий Сирык до 2014 года работал на радио "Пульс" Луганской областной гостелерадиокомпании. Сначала он был диджеем, а потом стал музыкальным редактором.

После начала войны Дмитрий переехал в Киев, но затем снова вернулся в Северодонецк и присоединился к команде радио "Пульс"

Дмитрий Сирык вел авторскую программу "Перемотка" о музыкальных новостях и хитах.

В начале полномасштабной войны мужчина вывез сына, родителей и девушку в Ивано-Франковскую область. В марте 2022 года его мобилизовали. Дмитрий защищал Украину больше года и постоянно находился в горячих точках фронта, в частности, на Донецком направлении.

Защитника похоронят в Переяславе Киевской области. Именно туда родные мужчины переехали из Прикарпатья.



Дмитрий Сирык погиб на фронте / фото Суспильное

24 Канал приносит искренние соболезнования родным и близким украинского защитника. Вечная память и слава Герою!

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