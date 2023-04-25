Защитнику было всего 36 лет. Он родом из Северодонецка на Луганщине.
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Что известно о погибшем воине
Дмитрий Сирык до 2014 года работал на радио "Пульс" Луганской областной гостелерадиокомпании. Сначала он был диджеем, а потом стал музыкальным редактором.
После начала войны Дмитрий переехал в Киев, но затем снова вернулся в Северодонецк и присоединился к команде радио "Пульс"
Дмитрий Сирык вел авторскую программу "Перемотка" о музыкальных новостях и хитах.
В начале полномасштабной войны мужчина вывез сына, родителей и девушку в Ивано-Франковскую область. В марте 2022 года его мобилизовали. Дмитрий защищал Украину больше года и постоянно находился в горячих точках фронта, в частности, на Донецком направлении.
Защитника похоронят в Переяславе Киевской области. Именно туда родные мужчины переехали из Прикарпатья.
Дмитрий Сирык погиб на фронте / фото Суспильное
Болезненные потери Украины
- Недавно в последний путь в Тернополе провели бывшего народного депутата Верховной Рады и военного Олег Барну.
- В селе Дмитровка Кировоградской области простились с погибшим азовцем Богданом Хомовским, позывной которого Danger. Он погиб во время теракта в Еленовке, где находился в плену.
- Также на войне погиб известный адвокат Александр Поливодский. Воин и правозащитник погиб во время выполнения боевых задач на Востоке Украины.