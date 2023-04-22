Прес-офицер 68 отдельной егерской бригады Евгений Назаренко рассказал, что Олег Барна погиб как Герой. Он 17 апреля, за день до своего 56-летия, вел сражение с врагом на расстоянии метра.

Смотрите также В Киеве простились с погибшим эксдепутатом Барной: щемящий фоторепортаж

Евгений Назаренко объяснил, что Олег Барна убил много врагов и погиб, получив пулевое в шею: "Мы взяли эту позицию. Но Олег Барна остался в ней навечно".

В Тернополе попрощались с Олегом Барной

Погиб в Светлый понедельник, когда весь народ празднует Воскресение Христово. Это знак, что такой жертвой Господь дарит нам победу. В эту светлую неделю, воспевая Христос Воскрес, мы не прощаемся с воином Олегом и верим, что Господь взял его к себе,

– сказал священник.

Заупокойная служба за Олегом Барной прошла в Университетской Церкви Святой Софии Премудрости Божьей в Тернополе.

Люди, которые пришли попрощаться, стали на колени перед погибшим бойцом, отдавшим жизнь за украинскую независимость.

В Тернополе попрощались с Олегом Барной / Фото "20 минут"

В Чортковском городском совете рассказали, что 22 апреля Героя будут встречать в Чорткове Тернопольской области в Соборе верховных апостолов Петра и Павла.

В этот же день в 19 часов состоится парастас в родном доме Олега Барны в селе Белобожница.

Чин похорон начнется в воскресенье, 23 апреля, в 14:00 в селе Белобожница,

– рассказали в городском совете.

Местные власти призвали прийти и отдать честь Герою, который отдал Украине самое дорогое – свою жизнь.

Олег Барна погиб на войне: основное

Олег Барна погиб на войне 17 апреля 2023 года. Он служил в 68-й отдельной егерской бригаде имени Довбуша. Был помощником гранатометчика, старшим сержантом. Служить пошел с начала полномасштабного вторжения.

Ирина Геращенко рассказала, что военный погиб под Угледаром. Тело Героя поначалу не могли забрать с поля боя. И уже 19 апреля в бригаде подтвердили гибель Барны. Там пообещали, что за каждую жизнь их собратьев будет месть в десятикратном размере.

Стоит добавить, что Олег Барна был депутатом 8-го созыва Верховной Рады. Именно он сказал с трибуны Рады, что Путин х**ло. Ведь президент России развязал в Украине полноценную войну, которую нельзя называть АТО. Сам Барна участвовал в АТО с июля 2014, где был ранен. Подробнее о жизни и деятельности экснардепа – читайте здесь.

У Олега Барны осталась жена и два сына.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным, коллегам и побратимам Олега Барны.