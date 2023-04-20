Встречать тело Героя в субботу 22 апреля в городе Чортков Тернопольской области. Похоронят бойца в родном селе Белобожница Тернопольской области.

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Прощание с погибшим воином состоится 21 апреля сначала в Михайловском соборе в Киеве, затем – на Майдане Незалежности,

– сообщили в Чортковском городском совете.

В Чорткове тело Олега Барны будут встречать в 12:00 22 апреля в Соборе верховных апостолов Петра и Павла. В этот же день в 19:00 22 апреля состоится парастас в родном доме Героя в селе Белобожница.

"Похороны начнутся в воскресенье, 23 апреля, в 14:00 в селе Белобожница", – рассказали в городском совете.

Там попросили прийти и отдать честь Герою, который отдал Украине дороже всего – свою жизнь.

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