Зустрічатимуть тіло Героя у суботу 22 квітня у місті Чортків Тернопільської області. Поховають бійця у рідному селі Білобожниця, що на Тернопільщині.

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Прощання із загиблим воїном відбудеться 21 квітня спершу у Михайлівському соборі в Києві, потім – на Майдані Незалежності,

– повідомили у Чортківській міській раді.

У Чорткові тіло Олега Барни зустрічатимуть о 12:00 22 квітня у Соборі верховних апостолів Петра і Павла. У цей же день о 19:00 22 квітня відбудеться парастас у рідному домі Героя у селі Білобожниця.

"Чин похорону розпочнеться у неділю, 23 квітня, о 14:00 у селі Білобожниця", – розповіли у міській раді.

Там попросили прийти та віддати шану Герою, який віддав Україні найдорожче – своє життя.

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