Зустрічатимуть тіло Героя у суботу 22 квітня у місті Чортків Тернопільської області. Поховають бійця у рідному селі Білобожниця, що на Тернопільщині.
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Коли та де можна попрощатись з військовим
Прощання із загиблим воїном відбудеться 21 квітня спершу у Михайлівському соборі в Києві, потім – на Майдані Незалежності,
– повідомили у Чортківській міській раді.
У Чорткові тіло Олега Барни зустрічатимуть о 12:00 22 квітня у Соборі верховних апостолів Петра і Павла. У цей же день о 19:00 22 квітня відбудеться парастас у рідному домі Героя у селі Білобожниця.
"Чин похорону розпочнеться у неділю, 23 квітня, о 14:00 у селі Білобожниця", – розповіли у міській раді.
Там попросили прийти та віддати шану Герою, який віддав Україні найдорожче – своє життя.
Олег Барна загинув на фронті: що відомо
- 18 квітня речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський повідомив, що 17 квітня на фронті загинув Олег Барна.
- У цей же вечір пресофіцер 68-ї окремої єгерської бригади імені Довбуша Мирослав Семенюк заявив, що офіційно загиблим військового ще не вважають. Адже на той час його тіло ще не могли евакуювати з поля бою. Проте Семенюк пояснив, що все вказує на те, що він загинув.
- На фронт Олег Барна пішов у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Вже 25 лютого 2022 року був зарахований у ЗСУ. Був помічником гранатометника та старшим сержантом.
- Перед цим брав участь в АТО, куди пішов у липні 2014 року. У Олега Барни залишилась дружина та двоє синів. Детальніше про те, чим за життя запам'ятався Олег Барна як політик та громадянин – читайте за посиланням.