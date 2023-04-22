Пресофіцер 68 окремої єгерської бригади Євген Назаренко розповів, що Олег Барна загинув як Герой. Він 17 квітня, за день до свого 56-річчя, вів бій з ворогом на відстані метра.

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Євген Назаренко пояснив, що Олег Барна убив багато ворогів і загинув, отримавши кульове в шию: "Ми взяли цю позицію. Але Олег Барна залишився в ній навічно".

У Тернополі попрощались з Олегом Барною

Загинув у Світлий понеділок, коли весь народ святкує Воскресіння Христове. Це знак, що такою жертвою Господь дарує нам перемогу. У цей світлий тиждень, співаючи Христос Воскрес, ми не прощаємось з воїном Олегом і віримо, що Господь взяв його до себе,

– сказав священник.

Поминальна служба за Олегом Барною пройшла в Університетській Церкві Святої Софії Премудрості Божої у Тернополі.

Люди, які прийшли попрощатись, стали на коліна перед загиблим бійцем, який віддав життя за українську незалежність.

У Тернополі попрощались з Олегом Барною / Фото "20 хвилин"

У Чортківській міській раді розповіли, що 22 квітня Героя зустрічатимуть в Чорткові Тернопільської області у Соборі верховних апостолів Петра і Павла.

В цей же день о 19 годині відбудеться парастас у рідному домі Олега Барни в селі Білобожниця.

Чин похорону розпочнеться у неділю, 23 квітня, о 14:00 у селі Білобожниця,

– розповіли у міській раді.

Місцева влада закликала прийти та віддати шану Герою, який віддав Україні найдорожче – своє життя.

Олег Барна загинув на війні: основне

Олег Барна загинув на війні 17 квітня 2023 року. Він служив у 68-й окремій єгерській бригаді імені Довбуша. Був помічником гранатометника, старшим сержантом. Служити пішов з початку повномасштабного вторгнення.

Ірина Геращенко розповіла, що військовий загинув під Вугледаром. Тіло Героя спочатку не могли забрати з поля бою. Та вже 19 квітня у бригаді підтвердили загибель Барни. Там пообіцяли, що за кожне життя їхніх побратимів буде помста у десятикратному розмірі.

Варто додати, що Олег Барна був депутатом 8 скликання Верховної Ради. Саме він сказав з трибуни Ради, що Путін х**ло. Адже це президент Росії розв'язав в Україні повноцінну війну, яку не можна називати АТО. Сам Барна брав участь в АТО з липня 2014 року, де був поранений. Детальніше про життя та діяльність екснардепа – читайте тут.

У Олега Барни залишилась дружина та двоє синів.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним, колегам та побратимам Олега Барни.