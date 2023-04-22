Воїн та правозахисник загинув під час виконання бойових завдань на Сході України. Про це 21 квітня повідомила пресслужба НААУ, пише 24 Канал.

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Що відомо про Олександра Поліводського

Під час виконання бойових завдань на Луганщині загинув адвокат, кандидат юридичних наук Олександр Поліводський. Адвокатська спільнота висловлює щирі співчуття рідних та близьким,

– зазначили в Національній асоціації адвокатів.

Понад 20 років він займався адвокатською діяльністю. Спеціалізувався на аграрному та земельному праві, праві у сфері нерухомості та судових спорах.

Окрім того, Олександра Поліводського неодноразово запрошували радником міжнародних організацій. Зокрема, Світового банку, Міжнародної фінансової корпорації, Європейської комісії тощо. Також адвокат був радником низки громадських організацій аграрної сфери. До лютого 2023-го очолював Комітет з аграрного, земельного та довкільного права НААУ.

Поліводський увійшов до списку 10 найбільш рекомендованих юристів практики "Аграрне право" з дослідження "Вибір клієнта" та в топ-100 найкращих юристів України 2010—2011 років, проведеного "Юридичною газетою".

24 Канал приносить щирі співчуття рідним та близьким українського захисника. Вічна пам'ять і слава герою!

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Скільки наших воїнів вважають зниклими безвісти

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко 18 квітня повідомив, що наразі такими вважаються понад 7 тисяч захисників. Він додав, що згідно зі статистикою, зазвичай близько 60 – 65% зі зниклих перебувають у полоні. Інші, за словами Котенка, можуть бути загиблими.