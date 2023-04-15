Артем Березнюк до останнього тримав "дорогу життя" під Бахмутом. Зазначається, що попрощатися з військовим прийшли друзі, спортсмени, побратими з передових позицій та представники міської влади.

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Зазначається, що на прощання з передових позицій приїхали побратими з роти "Гонор" 67-ї окремої механізованої бригади. Побратими зауважили, що Артем пройшов непростий відбір перед тим, як потрапити до "Вовків Да Вінчі".

Що відомо про військового

Артем Володимирович Березнюк народився 25 квітня 1988 року у Кременчуці. Там він почав захоплюватися спортом, був учасником змагань і ставав чемпіоном міста й області. Активно займався спортом і брав участь у професійних боях.

На військову службу був призваний під час мобілізації 15 листопада 2022 року. Служив солдатом, стрільцем-снайпером у військовій частині А-4123 67-ї окремої механізованої бригади 1-го батальйону "Вовки Да Вінчі". За словами побратимів, воїн завжди з високою відповідальністю ставився до виконання бойових завдань.

Прощання з військовим: дивіться фото

Загинув Артем Березнюк 9 квітня 2023 року під час захисту України, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Хромове Донецької області внаслідок масованого артилерійського обстрілу з артсистеми калібром 152 міліметрів. Прикриваючи останню дорогу на Бахмут, Артем отримав поранення, несумісні з життям. Боєць кілька тижнів не дожив до свого 35-річного ювілею.

Горів своєю справою, рвався в бій, був безстрашним. Він зокрема з нашою бригадою обороняв ту саму "дорогу життя" під Бахмутом – вона там єдина. Разом тримали її півтора місяця. Перед цим були у смт Дробишеве на Лиманському напрямку, після чого нас направили на Бахмут. Він щиро хвилювався за побратимів, боровся до останнього,

– розповіли побратими "Вовків Да Вінчі" з позивними "Флеш" та "Добрий".

Поховання військового з "Вовків Да Вінчі" Артема Березнюка: відео з церемонії прощання

До слова. На війні в Україні загинув боєць батальйону "Вовки Да Вінчі" Іван Ротар з позивним "Мілан". Він поліг у бою на Донеччині.