У березні 2022 року він як доброволець приєднався до Батальйону імені Шейха Мансура, показав себе як відважний воїн та ефективний командир.

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Що відомо про військового

"Махно" брав участь в обороні Києва, а потім – в боях за Гуляйполе в Запорізькій області. Далі вже як боєць ГУР МО України вирушив обороняти Україну на один з найтяжчих напрямків – у Бахмут.

Побратими згадують про важке поранення Артура в руку, яке він отримав у Бахмуті під час перших виїздів. Уже наступного дня після поранення "Махно" повернувся у стрій. Він був людиною незламної волі та оптимізму.

Посмертно Артур Пашкуляк нагороджений відзнакою ГУР МО України за виконання спецзавдання.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Артура Пашкуляка.

Болючі втрати для України