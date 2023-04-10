Про загибель захисника повідомив український кінорежисер та продюсер Любомир Левицький. Він розповів, що свій останній бій герой прийняв через рік звитяжного спротиву агресору на фронті.

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Що відомо про життя воїна

Під час інтерв'ю, яке Асадов дав 5 місяців тому, боєць розповів, що якщо почнеться війна, то піде воювати.

Я завжди знав: якщо буде війна – я піду, тому що я складав присягу, я служив, я вмію тримати в руках зброю. Не те що я можу тримати в руках зброю, я вмію її тримати... Коли почалася війна, я одразу махнув на передок. Тим більше, далеко йти не довелося: заворуха була за 5 кілометрів від мого під'їзду,

– розповідав Асадов.

Інтерв'ю з Артуром Асадовим: відео

Крім того, військовий розповів шокуючі факти про свою родину. Асадов зізнався, що його батько живе у тимчасово окупованому Донецьку та активно підтримує "ДНР". Крім того, з 2017 року чоловік працює у там у штабі.

Артур Асадов загинув за Україну / Фото з фейсбуку Асадова

В Асадова залишилась дружина Карина. Матеріально підтримати жінку можна за реквізитами: 4441 1144 4436 4440

24 Канал висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять Герою!

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