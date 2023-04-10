О гибели защитника сообщил украинский кинорежиссер и продюсер Любомир Левицкий. Он рассказал, что свое последнее сражение герой принял через год победного сопротивления агрессору на фронте.

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Что известно о жизни воина

Во время интервью, которое Асадов дал 5 месяцев назад, он рассказал, что если начнется война, то пойдет воевать.

Я всегда знал: если будет война – я уйду, потому что я приносил присягу, я служил, я умею держать в руках оружие. Не то, что я могу держать в руках оружие, я умею его держать... Когда началась война, я сразу махнул на передок. Тем более, далеко идти не пришлось: задвижка была в 5 километрах от моего подъезда,

– рассказывал Асадов.

Интервью с Артуром Асадовым: видео

Кроме того, военный рассказал о шокирующих фактах о своей семье. Асадов признался, что его отец живет во временно оккупированном Донецке и активно поддерживает ДНР. Кроме того, с 2017 года мужчина работает там в штабе.

Артур Асадов погиб за Украину / Фото из фейсбука Асадова

У Асадова осталась жена Карина. Материально поддержать женщину можно за реквизитами: 4441 1144 4436 4440

24 Канал выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего воина. Вечная память Герою!

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