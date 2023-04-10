Об этом сообщил заместитель председателя Тернопольского облсовета Игорь Сопель. "Мужественно обороняя наше государство, на Востоке Украины погиб наш земляк из Хоросткова – 31-летний Ярослав Жебелюк", – написал Сопель.

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Жебелюк работал врачом-ортопедом

Заместитель председателя Тернопольского облсовета отметил, что Ярослав Жебелюк спас не одну жизнь.

Искренний и светлый человек, всегда улыбающийся и готовый прийти на помощь. Медик, спасший не одну жизнь. Воин, который пошел защищать родную землю – и отдал самое ценное...,

– добавил Сопель.

"Неописуемая боль, грусть и ненависть к врагу переполняют. Искренние соболезнования семье, близким и собратьям", – резюмировал заместитель председателя Тернопольского облсовета.

В Департаменте здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации отметили, что Жебелюк работал врачом-ортопедом-травматологом в ортопедо-травматологическом детском отделении и консультативно-диагностическом центре Тернопольской областной детской больницы.

"У него в жизни была важная миссия – помогать детям. Но война изменила его планы. После 24 февраля 2022 года Ярослав не раздумывая взял в руки оружие и стал на защиту Родины. Сменив халат врача на военную форму, он мужественно защищал страну от захватчиков", – говорится в сообщении.



Ярослав Жебелюк / Фото из социальных сетей

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