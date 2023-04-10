Об этом сообщил заместитель председателя Тернопольского облсовета Игорь Сопель. "Мужественно обороняя наше государство, на Востоке Украины погиб наш земляк из Хоросткова – 31-летний Ярослав Жебелюк", – написал Сопель.
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Жебелюк работал врачом-ортопедом
Заместитель председателя Тернопольского облсовета отметил, что Ярослав Жебелюк спас не одну жизнь.
Искренний и светлый человек, всегда улыбающийся и готовый прийти на помощь. Медик, спасший не одну жизнь. Воин, который пошел защищать родную землю – и отдал самое ценное...,
– добавил Сопель.
"Неописуемая боль, грусть и ненависть к врагу переполняют. Искренние соболезнования семье, близким и собратьям", – резюмировал заместитель председателя Тернопольского облсовета.
В Департаменте здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации отметили, что Жебелюк работал врачом-ортопедом-травматологом в ортопедо-травматологическом детском отделении и консультативно-диагностическом центре Тернопольской областной детской больницы.
"У него в жизни была важная миссия – помогать детям. Но война изменила его планы. После 24 февраля 2022 года Ярослав не раздумывая взял в руки оружие и стал на защиту Родины. Сменив халат врача на военную форму, он мужественно защищал страну от захватчиков", – говорится в сообщении.
Ярослав Жебелюк / Фото из социальных сетей
В Луганской области погиб защитник из Львовщины
- В боях за Украину погиб защитник из Львовщины Богдан Наконечный. Богдан погиб в Луганской области во время выполнения боевого задания.
- Защитник Украины занимал должность гранатометчика десантно-штурмового отделения воинской части. У воина осталась жена и двое маленьких детей – 5-летняя дочь и 3-летний сын.
- Также в Луганской области в боях погиб Николай Бонтя из Житомирской области, которому было всего 19 лет. Воин погиб во время выполнения боевого задания вблизи Белогоровки.
- На фронте Бонтя стал гранатометчиком первого аэромобильного батальона воинской части А 2120 года.
- В боях под Донецком погиб известный врач из Мелитополя Михаил Гапоненко. До начала полномасштабного вторжения он работал в Мелитопольской городской стоматологии.
- Михаил Гапоненко воевал в подразделении 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" – штурмовой батальон Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.