Про це повідомив заступник голови Тернопільської облради Ігор Сопель. "Мужньо обороняючи нашу державу, на Сході України загинув наш земляк з Хоросткова – 31-річний Ярослав Жебелюк", – написав Сопель.

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Жебелюк працював лікарем-ортопедом

Заступник голови Тернопільської облради зазначив, що Ярослав Жебелюк врятував не одно життя.

Щира і світла людина, завжди усміхнений і готовий прийти на допомогу. Медик, який врятував не одне життя. Воїн, який пішов захищати рідну землю – і віддав найцінніше...,

– додав Сопель.

"Невимовний біль, сум і ненависть до ворога переповнюють. Щирі співчуття родині, близьким і побратимам", – резюмував заступник голови Тернопільської облради.

У Департаменті охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації зазначили, що Жебелюк працював лікарем-ортопедом-травматологом в ортопедо-травматологічному дитячому відділенні та консультативно-діагностичному центрі Тернопільської обласної дитячої лікарні.

"У нього в житті була важлива місія – допомагати дітям. Але війна змінила його плани. Після 24 лютого 2022 року, Ярослав не роздумуючи взяв до рук зброю та став на захист Батьківщини. Змінивши лікарський халат на військову форму, він мужньо боронив країну від загарбників", – мовиться у повідомленні.



Ярослав Жебелюк / Фото із соціальних мереж

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