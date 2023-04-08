У перші дні повномасштабної війни чоловік із труднощами повернувся додому з-за кордону, щоб стати на захист Батьківщини. "Мілан" загинув на Донеччині.

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"Мілан" загинув на Донеччині

"Він завзято та відчайдушно боронив Україну, виконуючи обов'язки на важких ділянках фронту та захищаючи країну від підступного ворога, віддав життя за кожного з нас", – зазначили знайомі бійця.

Іван Ротар був родом із села Костичани Новоселицького району Чернівецької області. На початку повномасштабної війни він, перебуваючи за кордоном, відгукнувся вступити у добровольчий підрозділ ДУК "ПС".

"І згодом із великими труднощами приїхав до України. На кордоні його не хотіли пускати на війну, він дав великий хабар, щоб його впустили додому на Буковину і він зміг добратися до нашого підрозділу", – зазначають його побратими.

Що відомо про військового

Коли переформовували добровольчий підрозділ, "Мілан" перейшов до лав ЗСУ. Він приєднався до 67-ї окремої мобілізованої бригади ДУК 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" й став чудовим фахівцем із керування безпілотниками.

"На його рахунку безліч знищених ворожих підрозділів московського окупанта на Донеччині. Це дозволяло зупиняти значні просування ворога та зберегти безліч життів побратимів. Через це за ним на фронті велося полювання", – загадують військові.

Його побратими наголосили, що Ротар був завжди із позитивним мисленням та зваженим у рішеннях, користувався повагою у побратимів. Буковинець зробив дуже багато для захисту України.

"Нам тебе завжди не вистачатиме, брате... Щирі співчуття родині у зв'язку із гіркою непоправною втратою", – додали воїни.

У військового залишилося двоє маленьких доньок.

24 Канал виловлює співчуття усім рідним та близьким загиблого воїна.