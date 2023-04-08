Богдан Наконечний народився 1 жовтня 1991 року на Жидачівщині. Навчався у Стрийському ВПУ №34.

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Що відомо про захисника

Захисник України займав посаду гранатометника десантно-штурмового відділення військової частини. Був учасником АТО. Призваний на службу у грудні минулого року.

Богдан загинув на Луганщині під час виконання бойового завдання.

У воїна залишилась дружина та двоє маленьких дітей – 5-річна донечка та 3-річний син.

24 Канал виловлює співчуття усім рідним та близьким загиблого воїна.

Болючі втрати

У Черкаській області попрощались із загиблим військовослужбовцем Олександром Тараном. Його поховали 2 квітня – у день його народження. Військовому було всього 27 років.

Днями стало відомо, що на Донеччині поблизу Бахмута 2 квітня загинув воїн Даниїл Кондель з позивним "Вікінг". Захиснику був всього 21 рік. Фактично він боронив Україну на тій ділянці фронту, яка зараз є найгарячішою.

У боях за Україну загинув білоруський доброволець-мусульманин Даниїл Ляшук із позивним "Моджахед". Боєць був смертельно поранений на Бахмутському напрямку. Про це повідомили у суботу, 1 квітня. 24 канал зібрав головну інформацію про військового.