Олександр Таран проживав у селі Терешки. Туди його родина переїхала у 2001 році.
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Що відомо про військового
Він навчався у місцевій школі й у Васильківському коледжі. У 2018 році Олександр був учасником АТО.
25 лютого 2022 року Олександр знову повернувся на фронт.
Військовий отримав тяжке поранення і проходив лікування. Але, на жаль, не зміг одужати та помер 30 березня 2023 року.
Олександру було всього 27 років.
У Полтаві не хочуть називати вулицю на честь бійця Азову
- Родина полеглого бійця полку "Азов" Дмитра Пругла заявила про фальсифікацію голосування за назву вулиці Маршала Бірюзова у Полтаві. Дружина військового стверджує, що людей змусили голосувати за назву "Решетилівська".
- Катерина стверджує, що на громадян міської територіальної громади здійснювався тиск під час голосування, тим самим змушуючи жителів громади голосувати за зміну назви вулиці Маршала Бірюзова на Решетилівську, а не на вулицю Дмитра Пругла, як того хотіли самі голосуючі.
- 24 Канал поспілкувався з Катериною Пругло. Вона розповіла про ситуацію та повідомлення від людей, на яких чинився тиск.
- Катерина повідомила, що у неї є скриншоти стосовно того, що в закритих групах держустанов керівництво виставляє певні умови працівникам, аби вони проголосували саме за назву Решетилівська.
- Полтавець Дмитро "Круглий" Пругло доєднався до "Азову" у 2014-му році. Він обіймав посаду заступника командира роти з роботи з особовим складом.
У ніч з 6 на 7 червня у зоні проведення ООС у 2019 році 28-річного військовий загинув.