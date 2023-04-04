Нещодавно відбулося планове засідання робочої групи з питань перейменування під головуванням першого заступника міського голови Валерія Пархоменка. Під час засідання виступила дружина загиблого захисника України Дмитра Пругла. Катерина Пругло звернулась до членів робочої групи з проблемою, яка виникла під час голосування, передає 24 Канал.

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Вона стверджує, що на громадян міської територіальної громади здійснювався тиск під час голосування, тим самим змушуючи жителів громади голосувати за зміну назви вулиці Маршала Бірюзова на Решетилівську, а не на вулицю Дмитра Пругла, як того хотіли самі голосуючі.

Результати голосування за перейменування топонімів 2 черги оскаржують. Роблять це рідні загиблого 2019 року азовця Дмитра Пругла. Його ім’я було серед варіантів для перейменування вулиці Маршала Бірюзова. Вони звернулися до членів робочої групи з вимогою переглянути результати, за якими найбільше голосів отримала історична назва вулиці – Решетилівська

Людей змушували голосувати

24 Канал поспілкувався з Катериною Пругло. Вона розповіла про ситуацію та повідомлення від людей, на яких чинився тиск.

Катерина стверджує, що у неї є скриншоти стосовно того, що в закритих групах держустанов керівництво виставляє певні умови працівникам, аби вони проголосували саме за назву Решетилівська.

"Є повідомлення з Полтавської обласної лікарні та інших державних установ про те, що на людей чинився тиск. Їм говорили, що якщо вони не проголосують за необхідний варіант, то до них потім буде "особливе відношення", – заявила вона.



Катерина Пругло / Фото надані 24 Каналу

Катерина звернулася до ряду установ, зокрема, до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця. Також вона готує запит до місцевих депутатів, міськради.

Реакція юриста

Юрист Катерини Сергій Ланкин, який захищає інтереси військових та співпрацює з асоціацією захисників "Азовсталі" також прокоментував свою позицію у коментарі 24 Каналу.

Він також зазначив, що на людей під час голосування чинився тиск. "Очевидно, що у людей має бути власний вибір. У соціальних мережах ми отримали багато відгуків незадоволених громадян. Це анонімні скриншот-повідомлення. Тому що через це їх можуть звільнити з роботи, чи відрахувати з університету", – розповів Ланкин.

Ми вважаємо, що це недопустимо. Бачимо, що в багатьох містах, зокрема, у столиці активно перейменовують вулиці на честь наших героїв,

– стверджує юрист.

За його словами, вже готується ряд звернень до місцевих депутатів, державних органів, аби вони оприлюднили випадки, коли людей змушували голосувати за іншу назву вулиці.



Катерина разом з Дмитром / Фото надані 24 Каналу

"Прихильники перейменування вулиці на Решетилівську опираються на те, що колись там пролягала дорога до населеного пункту Решетилівка. Але знову ж таки, сьогодні один з елементів надання шани нашим героям є можливість перейменування найбільш відвідуваних вулиць, аби увінчати пам'ять про них.

Таке перейменування буде нагадувати мешканцям, якою є ціна нашої свободи. Відмова в наданні цієї назви – це маніпуляція та нерозуміння", – додав Сергій.

Оприлюднені листування – з чатів працівників установ обласного підпорядкування

Що кажуть у міськраді

Валерій Пархоменко, перший заступник Полтавського міського голови, голова робочої групи з перейменування топонімів Полтави: "Ми не можемо допустити в нашій державі такі безпрецедентні випадки, коли керівництво обласних закладів заставляє голосувати людей за перейменування вулиці. Тому ми поставили на паузу перейменування цієї вулиці. Є звернення дружини і родичів, перенаправимо його в правоохоронні органи для того, щоб установити причину, чи дійсно відбувався тиск на людей для голосування".

А вже з 6 квітня стартуватимуть обговорення варіантів назв вулиць та провулків 3 черги – в ній 55 вулиць Полтави та 10 у старостинських округах, що названі на честь російських та радянських діячів культури.

Що відомо про полеглого героя

Полтавець Дмитро "Круглий" Пругло доєднався до "Азову" у 2014-му році. Він обіймав посаду заступника командира роти з роботи з особовим складом.

У ніч з 6 на 7 червня у зоні проведення ООС у 2019 році 28-річного військовий загинув. Сталося це під час ворожого обстрілу на Світлодарській дузі – поблизу селища Новолуганське у Бахмацькому районі Донецької області. Позиції полку прицільно обстріляли з артилерійських систем калібру 122 міліметри та мінометів калібру 120 міліметри.



Дмитро Пругло / Фото надані 24 Каналу