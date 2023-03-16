За інформацією управління, до Полтавської обласної державної ветлікарні 10 березня надійшло повідомлення щодо контакту собаки з лисицею на вулиці Михайла Драгоманова у Полтаві.

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У Полтаві тварин безплатно щеплюють від сказу

Комунальники відловили лисицю, яка того ж дня померла. Після цього було підтверджено, що в лисиці був сказ.

"Відповідно звіту про результати дослідження патологічного (біологічного) матеріалу Регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Полтавській області, 13 березня 2023 року підтверджено захворювання лисиці на сказ", – йдеться у повідомленні.

У Полтаві визначено карантинні зони та обмеження на таких вулицях:

вулиця Михайла Драгоманова;

вулиця Павла Тичини;

провулок Куликова;

вулиця Франка;

вулиця Героїв Крут;

вулиця Гулака-Артемовського;

провулок Високий;

вулиця Великорогізнянська;

вулиця Ромашкова;

мікрорайон Левада;

вулиця Соборності;

майдан Незалежності;

вулиця Шведська;

провулок Ринковий;

вулиця Небесної Сотні;

вулиця Патріарха Мстислава;

вулиця Лугова.

На цих вулицях тварин безплатно щеплюють від сказу.

Сказ – це невиліковне захворювання тварин і людей

Місцевим жителям нагадали, що сказ – це надзвичайно небезпечне вірусне захворювання тварин і людей, яке викликає розлади центральної нервової системи та закінчується загибеллю.

Сказ невиліковний, тому найкраща профілактика цієї хвороби – це проведення щорічної профілактичної вакцинації домашніх улюбленців.