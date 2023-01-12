Ветеринари забрали біологічний матеріал в обласну лабораторію. Інцидент трапився в селищі Молодіжне, що в Кременчуці Полтавської області.

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Головний лікар Кременчуцької державної ветклініки Юрій Сливка розповів, що інцидент трапився 9 січня.

Нам повідомили, що кінь наніс травму людині й вона потрапила у лікарню. Цей кінь здох,

– розповів лікар.

Він також додав, що в стайні в Молодіжному живе ще 8 тварин. Проте запевнив, що в межах кілометра від приміщення немає ніяких організацій. За словами Юрія Сливки:

померлого та ще одного коня привезли з зони бойових дій з селища Васищеве, що на Харківщині;

ветеринари вже відібрали біологічний матеріал померлого коня та відправили в обласну лабораторію для дослідження;

потім в приміщенні провели дезінфекцію та інші необхідні заходи;

тіло загиблого коня спалили, а рештки закопали.

"Інші тварини під наглядом. Їх прищепили від сказу", – розповів ветеринар.

Станом на 11 січня за тваринами спостерігають, ніяких змін у їхній поведінці немає. Результатів лабораторного дослідження ще не було.

Зверніть увагу! Сказ – це небезпечне вірусне захворювання теплокровних тварин та людини, яке спричиняє вірус. За даними Центру громадського здоров'я, воно швидко ушкоджує центральну нервову систему, розвивається смертельне запалення головного і спинного мозку.

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