Ветеринары забрали биологический материал в областную лабораторию. Инцидент произошел в поселке Молодежное в Кременчуге Полтавской области.

Заметьте День борьбы с бешенством животных: почему брикеты, бросающие с самолетов, – это не 5g и не коронавирус

Что известно о лошади, которая укусила человека

Главный врач Кременчугской государственной ветклиники Юрий Сливка рассказал, что инцидент произошел 9 января.

Нам сообщили, что лошадь нанесла травму человеку и она попала в больницу. Этот конь сдох,

– рассказал врач.

Он также добавил, что в конюшне в Молодежном живет еще 8 животных. Однако уверил, что в пределах километра от помещения нет никаких организаций. По словам Юрия Сливки:

умершего и еще одного коня привезли из зоны боевых действий из поселка Васищево Харьковской области;

ветеринары уже отобрали биологический материал умершего коня и отправили в областную лабораторию для исследования;

затем в помещении провели дезинфекцию и другие необходимые меры;

тело погибшего коня сожгли, а остатки закопали.

"Другие животные под наблюдением. Их привили от бешенства", – рассказал ветеринар.

По состоянию на 11 января за животными наблюдают, никаких изменений в их поведении нет. Результатов лабораторного исследования еще не было.

Обратите внимание! Бешенство – это опасное вирусное заболевание теплокровных животных и человека, которое вызывает вирус. По данным Центра общественного здоровья, оно быстро повреждает центральную нервную систему, развивается смертельное воспаление головного и спинного мозга.

Как уберечься от бешенства