Недавно состоялось плановое заседание рабочей группы по переименованию под председательством первого заместителя городского головы Валерия Пархоменко. Во время заседания выступила супруга погибшего защитника Украины Дмитрия Пругла. Екатерина Пругло обратилась к членам рабочей группы с проблемой, возникшей во время голосования, передает 24 Канал.

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Она утверждает, что на граждан городской территориальной общины оказывалось давление во время голосования, тем самым заставляя жителей общины голосовать за изменение названия улицы Маршала Бирюзова на Решетиловскую, а не на улицу Дмитрия Пругла, как того хотели сами голосующие.

Результаты голосования за переименование топонимов 2 очереди обжалуют. Делают это родные погибшего 2019 азовца Дмитрия Пругла. Его имя было среди вариантов переименования улицы Маршала Бирюзова. Они обратились к членам рабочей группы с требованием пересмотреть результаты, по которым наибольшее количество голосов получила историческое название улицы – Решетиловская.

Людей заставляли голосовать

24 Канал пообщался с Екатериной Пругло. Она рассказала о ситуации и сообщениях от людей, на которых оказывалось давление.

Екатерина утверждает, что у нее есть скриншоты относительно того, что в закрытых группах госучреждений руководство выставляет определенные условия работникам, чтобы они проголосовали за название Решетиловская.

"Есть сообщения из Полтавской областной больницы и других государственных учреждений о том, что на людей оказывалось давление. Им говорили, что если они не проголосуют за необходимый вариант, то к ним потом будет особое отношение", – заявила она.



Екатерина Пругло / Фото предоставлены 24 Каналу

Екатерина обратилась в ряд учреждений, в частности, к уполномоченному Верховной Радой Украины по правам человека Дмитрию Лубинцу. Также она готовит запрос к местным депутатам, горсовету.

Реакция юриста

Юрист Екатерины Сергей Ланкин, защищающий интересы военных и сотрудничающий с ассоциацией защитников "Азовстали", также прокомментировал свою позицию в комментарии 24 Канала.

Он также отметил, что на людей во время голосования оказывалось давление. "Очевидно, что у людей должен быть собственный выбор. В социальных сетях мы получили много отзывов недовольных граждан. Это анонимные скриншот-сообщения. Потому что из-за этого их могут уволить с работы или отчислить из университета", – рассказал Ланкин.

Мы считаем, что это недопустимо. Видим, что во многих городах, в частности, в столице активно переименовывают улицы в честь наших героев.

– утверждает юрист.

По его словам, уже готовится ряд обращений к местным депутатам, государственным органам, чтобы они обнародовали случаи, когда людей заставляли голосовать за другое название улицы.



Екатерина вместе с Дмитрием / Фото предоставлены 24 Каналу

"Поклонники переименования улицы на Решетиловскую опираются на то, что когда-то там пролегала дорога к населенному пункту Решетиловка. Но опять же сегодня один из элементов уважения нашим героям есть возможность переименования наиболее посещаемых улиц, чтобы увенчать память о них.

Такое переименование будет напоминать жителям, какова цена нашей свободы. Отказ в предоставлении этого названия – это манипуляция и непонимание", – добавил Сергей.

Обнародованные переписки – из чатов работников учреждений областного подчинения

Что говорят в горсовете

Валерий Пархоменко, первый заместитель Полтавского городского головы, глава рабочей группы по переименованию топонимов Полтавы: "Мы не можем допустить в нашем государстве такие беспрецедентные случаи, когда руководство областных заведений заставляет голосовать людей за переименование улицы. Поэтому мы поставили на паузу переименования этой улицы. Есть обращение жены. и родственников, перенаправим его в правоохранительные органы для того, чтобы установить причину, действительно ли оказывалось давление на людей для голосования".

А уже с 6 апреля стартует обсуждение вариантов названий улиц и переулков 3 очереди – в ней 55 улиц Полтавы и 10 в старостинских округах, названные в честь российских и советских деятелей культуры.

Что известно о павшего героя

Полтавец Дмитрий "Круглый" Пругло присоединился к "Азову" в 2014 году. Он занимал должность заместителя командира роты по работе с личным составом.

В ночь с 6 на 7 июня в зоне проведения ООС в 2019 году 28-летний военный погиб. Произошло это во время вражеских обстрелов на Светлодарской дуге – вблизи поселка Новолуганское в Бахматском районе Донецкой области. Позиции полка прицельно обстреляли из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра и минометов калибра 120 миллиметра.



Дмитрий Пругло / Фото предоставлено 24 Канала