Александр Таран проживал в деревне Терешки. Туда его семья переехала в 2001 году.

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Что известно о военном

Он учился в местной школе и в Васильковском колледже. В 2018 году Александр был участником АТО.

25 февраля 2022 года Александр снова вернулся на фронт.

Военный получил тяжелое ранение и проходил лечение. Но, к сожалению, не смог поправиться и умер 30 марта 2023 года.

Александру было всего 27 лет.

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