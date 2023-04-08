Богдан Наконечный родился 1 октября 1991 в Жидачевщине. Учился в Стрыйском ВПУ №34.

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Что известно о защитнике

Защитник Украины занимал должность гранатометчика десантно-штурмового отделения воинской части. Являлся участником АТО. Призван на службу в декабре прошлого года.

Богдан погиб в Луганской области во время выполнения боевого задания.

У воина осталась жена и двое маленьких детей – 5-летняя дочь и 3-летний сын.

24 Канал вылавливает соболезнования всем родным и близким погибшего воина.

Болезненные потери

В Черкасской области попрощались с погибшим военнослужащим Александром Тараном. Его похоронили 2 апреля – в день его рождения. Военному было всего 27 лет.

На днях стало известно, что в Донецкой области близ Бахмута 2 апреля погиб воин Даниил Кондель с позывным "Викингом". Защитнику был всего 21 год. Фактически он защищал Украину на том участке фронта, который сейчас самый горячий.

В боях за Украину погиб белорусский доброволец-мусульманин Даниил Ляшук с позывным "Моджахед". Боец был смертельно ранен на Бахмутском направлении. Об этом сообщили в субботу, 1 апреля. 24 канал собрал главную информацию о военном.