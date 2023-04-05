В Донецкой области близ Бахмута погиб воин Даниил Кондель. Отметим, что город остается одной из самых горячих точек войны.
Читайте также В Житомире простились с защитником Павлом Спиридоновым, погибшим в Мариуполе
Погибшему Герою был всего 21 год
В войне против российских оккупантов погиб участник неформального молодежного движения "Гонор" Даниил Кондель. О смерти воина сообщил основатель движения Сергей Филимонов.
Позывной Даниила Конделя – "Викинг". Как стало известно, защитник погиб в боях за Бахмут 2 апреля.
Во время выполнения боевого задания под Бахмутом погиб боец "Гонора" Кондель "Викинг" Даниил. Быть воином – жить вечно,
– отметил Сергей Филимонов.
Павшему бойцу был всего 21 год. Украинский общественный деятель Сергей Стерненко также распространил сообщение о "Викинге".
К сожалению, в подразделении есть еще один погибший. Информацию о нем должны официально сообщить впоследствии.
"Гонор"– неформальное молодежное движение, основателем которого является бывший глава киевской ячейки партии "Национальный корпус" Сергей Филимонов. Среди участников движения – бывшие воины полка "Азов" и члены партии "Национальный корпус".
(Информация из открытых источников)
Обратите внимание "Моджахед" – на щите: все, что известно о павшего Даниила Ляшука
Потери окупантов в войне с Украиной
Потери россиян в войне с Украиной непрерывно растут. ВСУ умело и мастерски уничтожают врага на поле боя.
К слову, по состоянию на 4 апреля общее количество ликвидированных агрессоров составило не менее 175 690 человек. Только за сутки украинские воины отправили в Кобзон 530 врагов.
Какие потери у российских войск в технике:
- Танцев – 3 627 единиц;
- боевых бронированных машин – 6 999 единиц;
- артиллерийских систем – 2 697 единиц;
- РСЗО – 528 единиц;
- средств ПВО – 280 единиц;
- самолетов – 306 единиц;
- вертолетов – 291 единица;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2277 единиц;
- крылатых ракет – 911 единиц;
- кораблей/катеров – 18 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5562 единицы;
- специальной техники – 298 единиц.
Потери врага по состоянию на 4 апреля 2023 года / Инфографика Генштаба