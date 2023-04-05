В Донецкой области близ Бахмута погиб воин Даниил Кондель. Отметим, что город остается одной из самых горячих точек войны.

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Погибшему Герою был всего 21 год

В войне против российских оккупантов погиб участник неформального молодежного движения "Гонор" Даниил Кондель. О смерти воина сообщил основатель движения Сергей Филимонов.

Позывной Даниила Конделя – "Викинг". Как стало известно, защитник погиб в боях за Бахмут 2 апреля.

Во время выполнения боевого задания под Бахмутом погиб боец "Гонора" Кондель "Викинг" Даниил. Быть воином – жить вечно,

– отметил Сергей Филимонов.

Павшему бойцу был всего 21 год. Украинский общественный деятель Сергей Стерненко также распространил сообщение о "Викинге".

К сожалению, в подразделении есть еще один погибший. Информацию о нем должны официально сообщить впоследствии.

"Гонор" – неформальное молодежное движение, основателем которого является бывший глава киевской ячейки партии "Национальный корпус" Сергей Филимонов. Среди участников движения – бывшие воины полка "Азов" и члены партии "Национальный корпус".

(Информация из открытых источников)

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Потери окупантов в войне с Украиной

Потери россиян в войне с Украиной непрерывно растут. ВСУ умело и мастерски уничтожают врага на поле боя.

К слову, по состоянию на 4 апреля общее количество ликвидированных агрессоров составило не менее 175 690 человек. Только за сутки украинские воины отправили в Кобзон 530 врагов.

Какие потери у российских войск в технике:

Танцев – 3 627 единиц;

боевых бронированных машин – 6 999 единиц;

артиллерийских систем – 2 697 единиц;

РСЗО – 528 единиц;

средств ПВО – 280 единиц;

самолетов – 306 единиц;

вертолетов – 291 единица;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2277 единиц;

крылатых ракет – 911 единиц;

кораблей/катеров – 18 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 5562 единицы;

специальной техники – 298 единиц.

Потери врага по состоянию на 4 апреля 2023 года / Инфографика Генштаба