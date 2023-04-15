В марте 2022 года он, как доброволец, присоединился к Батальону имени Шейха Мансура, показал себя как отважный воин и эффективный командир.

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Что известно о военном

"Махно" участвовал в обороне Киева, а затем – в боях за Гуляйполе в Запорожской области. Уже как боец ГУР МО Украины отправился оборонять Украину на одно из самых тяжелых направлений – в Бахмут.

Собратья вспоминают о тяжелом ранении Артура в руку, которое он получил в Бахмуте во время первых выездов. Уже на следующий день после ранения "Махно" вернулся в строй. Он был человеком несокрушимой воли и оптимизма.

Посмертно Артур Пашкуляк награжден отличием ГУР МО Украины за выполнение спецзадания.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Артура Пашкуляка.

Болезненные потери для Украины