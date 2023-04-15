В марте 2022 года он, как доброволец, присоединился к Батальону имени Шейха Мансура, показал себя как отважный воин и эффективный командир.
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Что известно о военном
"Махно" участвовал в обороне Киева, а затем – в боях за Гуляйполе в Запорожской области. Уже как боец ГУР МО Украины отправился оборонять Украину на одно из самых тяжелых направлений – в Бахмут.
Собратья вспоминают о тяжелом ранении Артура в руку, которое он получил в Бахмуте во время первых выездов. Уже на следующий день после ранения "Махно" вернулся в строй. Он был человеком несокрушимой воли и оптимизма.
Посмертно Артур Пашкуляк награжден отличием ГУР МО Украины за выполнение спецзадания.
Болезненные потери для Украины
- Недавно стало известно, что в боях за Украину погиб воин ВСУ Евгений Кулепов из Энергодара. Он воевал на Бахмутском направлении.
- В Бахмуте 7 апреля 2023 года в бою погиб студент НаУКМА Иван "Физик" Рыбитва. Защитнику было всего 19 лет.
- После увольнения Киевщины Иван Рыбитва вышел из ДФТГ. В течение года он добросовестно готовился и учился, успешно прошел отбор в 3-ю Отдельную Штурмовую Бригаду, а в январе 2023 присоединился к рядам Вооруженных Сил.
- Недавно на фронте погиб командир роты огневой поддержки 49 ОМБр Артур Асадов. До войны он работал в Ukrainian Film Division.
- Также в боях за Бахмут погиб 26-летний Андрей Воробкало, вернувшийся в Украину из Греции, чтобы защищать родную землю.