В университете упоминают Ивана Рыбитва как искреннего, светлого и невероятно сильного воина. После начала полномасштабного вторжения он взял академотпуск с 1-го курса специальности "Физика" в Могилянке и ушел добровольцем в ДФТГ.

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После увольнения Киевщины Иван Рыбитва вышел из ДФТГ. В течение года он добросовестно готовился и учился, успешно прошел отбор в 3-ю Отдельную Штурмовую Бригаду, а в январе 2023 года присоединился к рядам Вооруженных Сил.

Защитник даже прошел обучение в Британии. В начале апреля он с собратьями стал на усиление 1-го механизированного батальона в боях за Бахмут. 7 апреля, приняв бой, оказывая первую помощь собрату и эвакуируя его с поля боя, воин попал под снайперский огонь и получил смертельное ранение в шею.

Он был мужественным и мудрым, невероятно умным. С детства занимался спортом, вместе с тем всегда искал себя творчески. Год учился на философии, обожал древнюю историю и прочел немыслимое количество книг,

– отметили в Могилянке.

Боец любил природу, Карпаты, мечтал после войны создать хутор в Черкасской области. Также он обожал свою собаку Найду и искренне любил родителей, сестру и брата.

"Он нашел себя воином. В начале вторжения у него не было никакого сомнения, что он должен делать. Он встал на защиту нас. Могилянская община выражает самые искренние соболезнования родным, близким, друзьям Ивана. Слава Герою. Светлая и вечная память", – говорится в сообщении.

Прощание с Иваном Рыбитвой состоится 13 апреля в 10:00 на 1-й плацу Киево-Могилянской Академии. Вход через ворота с Контрактовой площади, напротив Гостеприимного двора, точка на карте.

"Семья Ивана просит всех, кто знал его или знает его родных, прийти, чтобы проститься и отдать должное уважение Герою, быть с ним до конца", – добавили в университете.

Почетное захоронение состоится после прощания на военном поле Городского (Берковецкого) кладбища по адресу Стеценко, 18 (поле "42"). На погребение может прийти каждый, у кого есть желание и возможность.

"В случае если Вам необходим транспорт на кладбище, просьба сообщить об этом (контакт ниже). Просим приносить на прощание и на похороны только живые цветы и свечи. Просим также отнестись с пониманием и не беспокоить семью сейчас. При необходимости вы можете обратиться к брату, Николаю, также могилянцу: 0638801710 (телефон или сигнал)", – подытожили в вузе.



В бою в Бахмуте погиб Иван Рыбитва / Фото НУ "Киево-Могилянская академия"

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