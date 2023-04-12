В університеті згадують Івана Рибитва як щирого, світлого і невимовно сильного воїна. Після початку повномасштабного вторгнення він взяв академвідпустку з 1-го курсу спеціальності "Фізика" в Могилянці та пішов добровольцем у ДФТГ.

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Після звільнення Київщини Іван Рибитва вийшов з ДФТГ. Протягом року він сумлінно готувався та вчився, успішно пройшов відбір у 3-тю Окрему Штурмову Бригаду, а в січні 2023 року доєднався до лав Збройних Сил.

Захисник навіть пройшов навчання в Британії. На початку квітня він із побратимами став на підсилення 1-го механізованого батальйону в боях за Бахмут. 7 квітня, прийнявши бій, надаючи першу допомогу побратиму та евакуюючи його з поля бою, воїн потрапив під снайперський вогонь та отримав смертельне поранення в шию.

Він був мужнім і мудрим, неймовірно розумним. З дитинства займався спортом, водночас завжди шукав себе творчо. Рік навчався на філософії, обожнював стародавню історію та прочитав немислиму кількість книжок,

– зауважили в Могилянці.

Боєць любив природу, Карпати, мріяв після війни створити хутір у Черкаській області. Також він обожнював свою собаку Найду та щиро любив батьків, сестру і брата.

"Він знайшов себе воїном. На початку вторгнення в нього не було жодного сумніву, що він має робити. Він став на захист нас. Могилянська спільнота висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям Івана. Слава Герою. Світла та вічна пам’ять", – мовиться у повідомленні.

Прощання з Іваном Рибитвою відбудеться 13 квітня о 10:00 годині на 1-й плацу Києво-Могилянської Академії. Вхід через браму з Контрактової площі, навпроти Гостинного двору, точка на мапі.

"Родина Івана просить усіх, хто знав його або знає його рідних, прийти, щоб проститися та віддати належну шану Герою, бути з ним до кінця", – додали в університеті.

Почесне поховання відбудеться після прощання на військовому полі Міського (Берковецького) кладовища за адресою Стеценка, 18 (поле "42"). На поховання може прийти кожен, хто має бажання і змогу.

"У разі якщо Вам необхідний буде транспорт на кладовище, прохання повідомити про це (контакт нижче). Просимо приносити на прощання та на поховання лише живі квіти та свічки. Просимо також поставитися з розумінням і не турбувати родину зараз. За потреби ви можете звернутися до брата, Миколи, також могилянця: 0638801710 (телефон або сигнал)", – підсумували у виші.



У бою в Бахмуті загинув Іван Рибитва / Фото НУ "Києво-Могилянська академія"

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