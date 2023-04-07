З 25-річною військовою попрощалися 6 квітня у Глухові. Вона загинула 4 квітня під час виконання бойового завдання на Чернігівщині.

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Загинула військова, що виходила заміж у львівському госпіталі

Кілька років тому зворушливі весільні знімки Катерини та її чоловіка Сергія розлетілися мережею. У 2016 році військовий зазнав важкого поранення.

Катерина, яка на той час працювала військовим медиком, доглядала за коханим. У серпні того ж року пара відіграла весілля у сквері львівського шпиталю.



Пара взяла шлюб у госпіталі / Фото УНІАН

Коли здоров'ю чоловіка вже нічого не загрожувало, Катерина вступила до лав ЗСУ. За словами її мами Наталії дівчина мріяла стати військовою з 9 років.

Катя мужня сильна патріотка, якби всі були такими, якби думали про нашу землю, то цієї війни б не було,

– розповіла жінка.

Знайома захисниці Олена Чебелюк розповіла, що познайомились з Катериною у військовому шпиталі у Львові, де вона ні на крок не відходила від свого коханого – пораненого розвідника Сергія Ющенка.

"Влітку 2016-го львівські волонтерки влаштували їм прекрасне весілля у шпиталі. Це була найзворушливіша церемонія, на якій довелось побувати. Щирі співчуття Сергію і усім близьким нашої красуні-Воїна Катерини", – зазначила жінка.



Захисниця загинула 4 квітня / Фото Глухівської міськради

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