"Мех" взяв у руки зброю замість діджейського пульта. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну воїн був діджеєм та виступав під псевдонімом Dj Apache.

Зверніть увагу Під Бахмутом загинув Назарій Грибан із "Гонору"

Воїн народився у Херсоні. Україну захищав у лавах 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України.

Виявляв себе як холоднокровна і відважна людина, з посмішкою знищуючи ворогів нашої Нації. Загинув гідно, прикриваючи побратимів. Бути воїном – жити вічно,

– мовиться у повідомленні.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним героя. Вічна пам'ять воїну.

Поблизу Бахмута загинув Даниїл Кондель

Воїн Даниїл "Вікінг" Кондель – учасник неформального молодіжного руху "Гонор" – віддав своє життя за Україну під Бахмутом.

"Під час виконання бойового завдання під Бахмутом, загинув боєць "Гонору" Кондель "Вікінг" Даниїл. Бути воїном – жити вічно", – мовилося у повідомленні.

Загиблому воїну був лише 21 рік.

Українські захисники та захисниці ціною власних життів захищають Україну від російських окупантів. Вічна пам'ять полеглим героям.