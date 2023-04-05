"Мех" взял в руки оружие вместо диджейского пульта. До полномасштабного вторжения России в Украину воин был диджеем и выступал под псевдонимом Dj Apache.

Обратите внимание Под Бахмутом погиб Назарий Грибан из "Чести"

Воин родился в Херсоне. Украину защищал в рядах 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

Проявлял себя как хладнокровный и отважный человек, с улыбкой уничтожая врагов нашей Нации. Погиб достойно, прикрывая собратьев. Быть воином – жить вечно,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала выражает соболезнование родным героя. Вечная память воина.

Вблизи Бахмута погиб Даниил Кондель

Воин Даниил "Викинг" Кондель – участник неформального молодежного движения "Гонор" – отдал свою жизнь за Украину под Бахмутом.

"Во время выполнения боевого задания под Бахмутом погиб боец "Честь" Кондель "Викинг" Даниил. Быть воином – жить вечно", – говорилось в сообщении.

Погибшему воину был всего 21 год.

Украинские защитники и защитницы ценой собственных жизней защищают Украину от российских окупантов. Вечная память павших героям.