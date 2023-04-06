Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу заявив, що в ОПУ будуть розглядати можливість присвоєння звання Героя України Даниїлу Ляшуку. За його словами, також будуть оцінювати можливість надати громадянство України.
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В ОПУ розглянуть можливість нагородження "Моджахеда"
Подоляк зазначив, що Офіс Президента України отримує звернення про нагородження від ЗСУ. Президент щодня підписує накази про нагороди, бо це дуже важливо. Можливість про нагородження Даниїла Ляшука також будуть розглядати.
Людина, яка була вільною внутрішньо, і тому заплатила найвищу ціну за право інших бути вільними. Безумовно, ми будемо розглядати всі пропозиції, які подають військові. Зокрема, будемо оцінювати можливість нагородження Даниїла Ляшука,
– повідомив посадовець.
Радник голови ОПУ розповів: для надання громадянства України посмертно будуть консультуватися із нагородним відділом та відділом, який опікується процедурою надання громадянства через укази президента, чи є така юридична можливість.
"Але має бути ініціативна група, зокрема, від військових, яка займається цією подачею відповідних документів до нагородження чи до зміни громадянства", – додав Подоляк.
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Що відомо про "Моджахеда"
- Даниїл Ляшук народився у місті Брест в Білорусі. У 14 років переїхав до Криму, де здобув освіту моряка у Севастополі. Після початку окупації Криму у 2014 році пішов воювати на боці України та став до лав добровольчого батальйону, що діяв на сході України в зоні ООС.
- 19 січня 2015 під час бойових дій у районі Станиці Луганської зазнав тяжкого поранення. Того ж року Ляшука затримали у кримінально-політичній справі проти батальйону "Торнадо". Йому представили звинувачення у низці важких злочинів, які доброволець відкидав.
- "Моджахед" мав 2 важких поранення за час повномасштабної війни, однак знову повернувся на передову. Останнє було 18 серпня 2022 року під час виконання бойового завдання. Не дивлячись на цей факт, разом зі своєю групою взяв у полон двох російських солдатів.
- В останньому зверненні він закликав українців берегти себе. Ляшук оприлюднив відео, у якому показав, що на фронті мете сніг. За словами "Моджахеда", така сувора погода припала саме на дні Рамадану.