Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 Канала заявил, что в ОПУ будут рассматривать возможность присвоения звания Героя Украины Даниилу Ляшуку. По его словам, также будут оценивать возможность предоставления гражданства Украины.

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Подоляк отметил, что Офис Президента Украины получает обращения о награждении от ВСУ. Президент каждый день подписывает приказы о наградах, потому что это очень важно. Возможность награждения Даниила Ляшука также будут рассматривать.

Человек, который был свободен внутренне, и поэтому заплатил самую высокую цену за право других быть свободными. Безусловно, мы будем рассматривать все предложения, которые представляют военные. В частности, будем оценивать возможность награждения Даниила Ляшука,

– сообщил чиновник.

Советник главы ОПУ рассказал: для предоставления гражданства Украины посмертно будут консультироваться с наградным отделом и отделом, который занимается процедурой предоставления гражданства через указы президента, есть ли такая юридическая возможность.

"Но должна быть инициативная группа, в частности от военных, которая занимается этой подачей соответствующих документов к награждению или к изменению гражданства", – добавил Подоляк.

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