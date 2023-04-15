Артем Березнюк до последнего держал "дорогу жизни" под Бахмутом. Отмечается, что попрощаться с военным пришли друзья, спортсмены, собратья с передовых позиций и представители городских властей.

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Отмечается, что на прощание с передовых позиций приехали собратья изо роты "Гонор" 67-й отдельной механизированной бригады. Собратья заметили, что Артем прошел непростой отбор перед тем, как попасть к "Волкам Да Винчи".

Что известно о военном

Артем Владимирович Березнюк родился 25 апреля 1988 в Кременчуге. Там он начал увлекаться спортом, был участником соревнований и становился чемпионом города и области. Активно занимался спортом и участвовал в профессиональных боях.

На военную службу был призван во время мобилизации 15 ноября 2022 года. Служил солдатом, стрелком-снайпером в воинской части А-4123 67-й отдельной механизированной бригады 1-го батальона "Волки Да Винчи". По словам собратьев, воин всегда с высокой ответственностью относился к выполнению боевых задач.

Прощание с военным: смотрите фото

Погиб Артем Березнюк 9 апреля 2023 во время защиты Украины, выполняя боевое задание в районе населенного пункта Хромово Донецкой области в результате массированного артиллерийского обстрела из артсистемы калибром 152 миллиметров. Прикрывая последний путь на Бахмут, Артем получил ранения, несовместимые с жизнью. Боец несколько недель не дожил до своего 35-летнего юбилея.

Горел своим делом, рвался в бой, был бесстрашен. Он в частности с нашей бригадой оборонял ту самую "дорогу жизни" под Бахмутом - она там единственная. Итого держали ее полтора месяца. Перед этим были в пгт Дробышево на Лиманском направлении, после чего нас направили на Бахмут. Он искренне волновался за собратьев, боролся до последнего,

– рассказали собратья "Волков Да Винчи" с позывными "Флэш" и "Добрый".

Захоронение военного из "Волков Да Винчи" Артема Березнюка: видео с церемонии прощания

К слову. На войне в Украине погиб боец батальона "Волки Да Винчи" Иван Ротор с позывным "Милан". Он полег в бою на Донетчине.