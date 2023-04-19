Чоловік почав захищати Україну у 2018 році. Тоді йому було лише 22 роки.
Важливо На Полтавщині попрощалися з "Вовком Да Вінчі" Артемом Березнюком: щемливі фото
Що відомо про загиблого азовця
Хомовський був водієм 1-ї обслуги міномета 1-го мінометного взводу, мінометної батареї 1-го батальйону оперативного призначення, окремого загону спеціального призначення "Азов".
У 2018 році чоловік став на захист України – вступив до окремого загону спеціального призначення "Азов".
Коли розпочалось повномасштабне вторгнення Хомовський був в одному з перших пунктів зіткнення в Маріуполі.
Хомовський загинув у ніч з 28 на 29 липня під час теракту в Оленівці, де перебував у полоні. 18 квітня з ним попрощалися у селі Дмитрівка Кіровоградської області.
Хомовського поховали на Кіровоградщині / фото Znamyanka.city
Рідні попрощалися з Героєм 18 квітня / фото Znamyanka.city
Герой загинув під час теракту в Оленівці / фото Znamyanka.city
Втрати України на фронті
- Нещодавно у Кременчуці попрощалися з бійцем 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Артемом Березнюком. Він загинув на Донбасі.
- В Одесі попрощалися з військовим Ярославом Зазулею. Чоловік загинув у перші дні квітня під час виконання бойового завдання.
- А на Закарпатті попрощалися з 44-річним Іваном Богданом. Герою був батьком вісьмох дітей і понад рік тому поховав дружину. Прощання з Іваном відбулося 3 квітня у Свято-Михайлівському православному храмі.
- Захисник Андрій "Мех" Мехряков загинув у бою з російськими окупантами. Життя військового обірвалося у Бахмуті.
- Окрім цього, учасник неформального молодіжного руху "Гонор", воїн Даниїл "Вікінг" Кондель віддав своє життя за Україну під Бахмутом.
- У боях за місто Бахмут загинув український воїн зі Львівщини Олександр Бондарук. Чоловік отримав несумісне із життям поранення під час виконання бойового завдання.