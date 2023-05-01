За словами журналіста та документаліста Джейка Ханрахана, чоловікові було 26 років. Раніше він служив у морській піхоті США та був активістом лівих сил.
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В Україні Ендрюс воював у Іноземному легіоні
В Україні разом із Купером загинули й інші активісти лівих сил. Ханрахан їхні імена не називає.
"Він був членом Іноземного легіону, а пізніше Комітету опору. Він потрапив у засідку російських військ, коли захищав евакуйованих", – розповів журналіст.
Також відомо, що Ендрюс підтримував створену Ханраханом спільноту Popular Front. Вона займається вивченням воєн і конфліктів.
Куперс Ендрюс загинув, коли захищав евакуйованих / Фото з твітера Джейка Ханрахана
Ханрахан розповів, що він і його спільнота не знали, що Купер був під Бахмутом. І така трагічна звістка стала для них шоком.
Співчуття від усіх нас висловлюємо його сім'ї та друзям,
– зазначив журналіст.
Купер Ендрюс був бійцем Іноземного легіону / Фото з твітера Джейка Ханрахана
Він додає, що Купер був кумедним, не надто серйозним, але глибоко відданим тому, у що вірив. Крім того, можна почути багато історій, як американський доброволець допоміг людям.
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"Ми оплакуємо його втрату. Невдовзі почнемо працювати над чимось на кшталт меморіалу. Спочивай із миром, брате", – зауважив журналіст.
Також Ханрахан опублікував листування Купера одним із його друзів. Там американський доброволець написав: "Путінський режим повинен померти – неодмінно та будь-якими засобами. Я – в Харкові, місто повинно вижити".
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Листування Ендрюса зі своїм другом / Скриншот Джейка Ханрахана
Інші втрати серед іноземних добровольців
- Наприкінці квітня в Україні загинув доброволець із Грузії Зураб Одішвілі. Журналісти підрахували, що з початку повномасштабного вторгнення у боях за Україну загинули вже понад 40 грузинських добровольців.
- На початку квітня повідомляли, що загинув доброволець "Т" з Франції. Він воював у складі Інтернаціонального батальйону.
- Наприкінці березня боях за Україну загинули троє польських військовослужбовців. Усі вони також воювали в Інтернаціональному легіоні. Зокрема, життя за Україну віддав командир взводу Міхал: його серйозно поранили перед Різдвом, але, як тільки героєві стало краще, він повернувся на фронт.