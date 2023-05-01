За словами журналіста та документаліста Джейка Ханрахана, чоловікові було 26 років. Раніше він служив у морській піхоті США та був активістом лівих сил.

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В Україні Ендрюс воював у Іноземному легіоні

В Україні разом із Купером загинули й інші активісти лівих сил. Ханрахан їхні імена не називає.

"Він був членом Іноземного легіону, а пізніше Комітету опору. Він потрапив у засідку російських військ, коли захищав евакуйованих", – розповів журналіст.

Також відомо, що Ендрюс підтримував створену Ханраханом спільноту Popular Front. Вона займається вивченням воєн і конфліктів.



Куперс Ендрюс загинув, коли захищав евакуйованих / Фото з твітера Джейка Ханрахана

Купер був відданим тому, у що вірив

Ханрахан розповів, що він і його спільнота не знали, що Купер був під Бахмутом. І така трагічна звістка стала для них шоком.

Співчуття від усіх нас висловлюємо його сім'ї та друзям,

– зазначив журналіст.



Купер Ендрюс був бійцем Іноземного легіону / Фото з твітера Джейка Ханрахана

Він додає, що Купер був кумедним, не надто серйозним, але глибоко відданим тому, у що вірив. Крім того, можна почути багато історій, як американський доброволець допоміг людям.

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"Ми оплакуємо його втрату. Невдовзі почнемо працювати над чимось на кшталт меморіалу. Спочивай із миром, брате", – зауважив журналіст.

Також Ханрахан опублікував листування Купера одним із його друзів. Там американський доброволець написав: "Путінський режим повинен померти – неодмінно та будь-якими засобами. Я – в Харкові, місто повинно вижити".

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Листування Ендрюса зі своїм другом / Скриншот Джейка Ханрахана

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