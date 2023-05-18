На этих снимках достаточно отчетливо виден так называемый "русский мир" во всей его красоте. Только за один год захватчики превратили цветущий населенный пункт в город-призрак, где сейчас нет никакого признака жизни.
Смотрите также Россияне попали в ловушку, созданную для ВСУ: какие перспективы открывает ситуация в Бахмуте
В сеть выложили новые снимки Бахмута со спутника
Масштаб военных преступлений, совершаемых россиянами, поражают. На снимках видно, как захватчики изуродовали украинский город и полностью его разрушили.
Украинский Бахмут в мае 2023 года / Фото Maxar
Ни одного целого здания, никаких деревьев и целых домов – все то, что когда-то напоминало о нормальной и спокойной жизни в городе, просто исчезло с началом полномасштабной войны против нашего государства.
Кроме того, в интернете также для сравнения выложили фото города до начала его атак россиянами. Эти снимки выглядят так, как будто были сделаны еще в предыдущей жизни.
Город Бахмут в мае 2022 года / Фото Maxar
Ухоженный зеленый город с красивыми домами и плотными застройками – это разрушили россияне, которые не восприняли тот факт, что город не захотел им подчиняться. Теперь все эти фото остались лишь приятными воспоминаниями.
Вооруженные Силы совершают тактические действия под Бахмутом.
- Начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Никита Шандыба рассказал, что на определенных направлениях у Бахмута наши войска продвинулись от 500 метров до 2 километров вперед и по флангам. Украинские защитники заходят с флангов, чтобы снизить риск окружения находящихся в Бахмуте военных.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр также отметила, что на Бахмутском направлении уволены почти 20 квадратных километров – наши военные не потеряли и двигаются дальше. Однако в самом Бахмуте продолжаются ожесточенные бои, а русский враг несколько продвигается.
- Во время очередной зачистки территории у Бахмута 15 мая украинские воины обнаружили довольно интересную находку – рацию командира одной из российских рот. Как оказалось, эта рация еще работала, поэтому ВСУ выяснили, что захватчики "как стемнеет" планируют отходить от позиций, которые они занимали длительное время.