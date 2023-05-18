На этих снимках достаточно отчетливо виден так называемый "русский мир" во всей его красоте. Только за один год захватчики превратили цветущий населенный пункт в город-призрак, где сейчас нет никакого признака жизни.

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В сеть выложили новые снимки Бахмута со спутника

Масштаб военных преступлений, совершаемых россиянами, поражают. На снимках видно, как захватчики изуродовали украинский город и полностью его разрушили.

Украинский Бахмут в мае 2023 года / Фото Maxar

Ни одного целого здания, никаких деревьев и целых домов – все то, что когда-то напоминало о нормальной и спокойной жизни в городе, просто исчезло с началом полномасштабной войны против нашего государства.

Кроме того, в интернете также для сравнения выложили фото города до начала его атак россиянами. Эти снимки выглядят так, как будто были сделаны еще в предыдущей жизни.

Город Бахмут в мае 2022 года / Фото Maxar

Ухоженный зеленый город с красивыми домами и плотными застройками – это разрушили россияне, которые не восприняли тот факт, что город не захотел им подчиняться. Теперь все эти фото остались лишь приятными воспоминаниями.

Обратите внимание! Уже более 9 месяцев российские оккупанты пытаются захватить Бахмут. Несмотря на то, что они уничтожили здания и инфраструктуру города, он все равно стоит. Пусть они уничтожат здания, но украинский свободный дух захватчики никогда не уничтожат. Как и веру украинцев в то, что Бахмут выстоит.

Вооруженные Силы совершают тактические действия под Бахмутом.